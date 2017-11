Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Dienstag von seinem schlechten Wochenbeginn wieder erholt. Nach einem dynamischen Start in den Handelstag konnten die Dividendenpapiere bis Börsenschluss ihre Kursgewinne halten. Angetrieben wurden sie unter anderem von guten Konjunkturdaten. In den USA stieg die Konsumentenstimmung auf ihren höchsten Stand seit 17 Jahren und in Europa hob die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ihre Wachstumsprognosen für den Euroraum an. Ausserdem verbuchte der "Cyber Monday" laut Marktforschern Rekordumsätze.

Optimismus fürs kommende Jahr verströmten auch die Marktstrategen von Julius Bär. Die globalen Aktienmärkte seien zwar kein Schnäppchen mehr, aber immer noch günstig bewertet, hielten die Bär-Experten fest. Viel Aufmerksamkeit der Akteure an den Finanzmärkten kam schliesslich der Anhörung von Jerome Powell, dem designierten Nachfolger von Janet Yellen vor dem Bankenausschuss des amerikanischen Senats zu. Powell machte dabei deutlich, dass er am aktuellen geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed keinen Änderungsbedarf sieht.

Der Swiss Market Index (SMI) stieg am Dienstag um 0,61% auf 9'320,44 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legte 0,39% auf 1'491,94 Punkte zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,59% ...

