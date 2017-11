Zürich (awp) - Bei der Biotechgesellschaft Kuros kommt es zu einem altersbedingten Abgang. Chief Medical Officer Virginia Jamieson habe das Rentenalter erreicht und werde mit Wirkung zum 31. Mai 2018 in Pension gehen, teilte Kuros am Dienstag mit. Die Nachfolge von Jamieson will das Unternehmen zu gegebener Zeit präsentieren. Jamieson ...

