Berlin (ots) - Die FDP fordert Informationen darüber, welche Kenntnisse Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und das Kanzleramt vom Abstimmungsverhalten des Agrarministers Christian Schmidt (CSU) bei der Zulassungsverlängerung des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat hatten. Das kündigte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Liberalen, Marco Buschmann, im Gespräch mit dem "Tagesspiegel" (Mittwochausgabe) an.



http://www.tagesspiegel.de/politik/vor-gespraechen-zwischen-union- und-spd-merkel-schmidt-hielt-sich-bei-glyphosat-nicht-an-weisung/2063 9178.html



