Bonn (ots) - Beim "Deutschen Arbeitgebertag 2017" in Berlin geht es um Themen wie die Digitalisierung der Wirtschaft oder den Stand der Brexit-Verhandlungen und die daraus resultierenden Konsequenzen für die deutsche Wirtschaft. Auch die zukünftige Regierungsbildung in Berlin ist ein zentrales Thema bei den Gesprächen der Spitzenvertreterinnen- und Vertreter aus der Wirtschaft. phoenix berichtet am Mittwoch immer wieder live vom Arbeitgebertag der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände (BDA). In der Sendung "vor Ort" ab 9 Uhr spricht Moderator Hans-Werner Fittkau mit BDA-Präsident Ingo Kramer ebenso wie mit dem Präsidenten des Zentralverbandes Deutsches Handwerk (ZDH), Hans Peter Wollseifer.



Im Anschluss zeigt phoenix ab etwa 9.30 Uhr die Reden von Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Auch die Rede des SPD-Vorsitzenden Martin Schulz, die gegen 11 Uhr erwartet wird, überträgt phoenix live.



Ab 13.30 Uhr geht es bei einer hochkarätig besetzten Diskussion um das Thema "Blick nach vorne: Welche politischen Schwerpunkte wollen die Parteien in den nächsten vier Jahren setzen?". Teilnehmer der Runde sind der FDP-Vorsitzende Christian Lindner, Cem Özdemir, Vorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Alexander Dobrindt, Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag. Auch diese Diskussion überträgt phoenix live.



