Zhuhai, China (ots/PRNewswire) - "Heimkehrer, die ihrem Vaterland dienen möchten, können Ihre Träume in Zhuhai verwirklichen." Das vierte Zhuhai International Students Festival und die 2017 Overseas Students' Entrepreneurship Week findet zwischen 8. und 10. Dezember in Zhuhai, in der südchinesischen Provinz Guangdong, statt.



Die Overseas Students' Entrepreneurship Week, ein Teil des International Students Festival und eine auf nationaler Ebene durch das Communist Youth League Central Committee geförderte erstklassige Markenkampagne, wird von der Huafa Group unter dem Thema "Heimkehrer, die ihrem Vaterland dienen möchten, können Ihre Träume in Zhuhai verwirklichen" ausgerichtet. In diesem Rahmen finden 13 speziell für internationale Studenten konzipierte Veranstaltungen statt, einschließlich der Eröffnungszeremonie, der Grundsatzrede sowie der Konferenz für Talentaustausch und Projektzusammenarbeit. Es wird erwartet, dass über 1.000 der besten Studenten, die in China und im Ausland studieren, die Veranstaltung besuchen. Diese werden zusammen Pläne diskutieren, wie China besser gedient werden kann. Weitere Themen sind Innovation und Unternehmertum in Zhuhai.



Liu Zihong, Präsident und CEO von Royole, wird während der Eröffnungszeremonie eine mit Spannung erwartete Grundsatzrede halten. Dabei wird er den Teilnehmenden die Geschichte hinter der "Black Technology" seines Unternehmens als Beispiel des Erfolgs, den ein Unternehmen erreichen kann, der im Ausland studiert und zwecks Weiterverfolgung seiner Karriere nach China zurückgekehrt ist, erzählen.



Als fokussierte Veranstaltung des International Students Festival wird die Overseas Students Conference zusätzlich zu einigen der weltweiten Top-500-Unternehmen 144 große Staatsunternehmen, mehrere der führenden börsenkotierten sowie private Unternehmen zusammenbringen. Diese besuchen die Veranstaltung mit der Absicht, über 3.000 hochqualifizierte Positionen mit einem Jahreslohn von bis zu 350.000 Yuan (ca. USD 53.000) in den jeweiligen Unternehmen zu besetzen.



Nach dem Erfolg der drei vorangehenden Veranstaltungen bringt das Zhuhai International Students Festival ausländische Studenten von 17 Ländern und Regionen zusammen. Das diesjährige International Students Festival wird den Fokus weiterhin auf die Schaffung einer Versammlungsplattform für Heimkehrer legen und dabei die Bemühungen für den Aufbau einer Innovationsdrehscheibe für die Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area sowie einer Strategiebasis in Zhuhai betonen, um die Initiative "One Belt, One Road" der chinesischen Regierung zu unterstützen.



