Aus Angst vor Zöllen und Verzögerungen stellen viele deutsche Unternehmen ihre Lieferketten auf den Prüfstand. Sie fürchten Mehrkosten - und wollen Großbritannien künftig umgehen.

Das erste Mal überquert die künftige Kurbelwelle den Ärmelkanal als ziemlich grober Klotz, gefertigt in einer Fabrik auf dem europäischen Festland. Im britischen Hams Hall bei Birmingham erhält das Antriebsteil für den BMW Mini den Feinschliff. Dann reist es wieder aufs Festland, wo es Arbeiter in den Motor einpassen und anschließend abermals nach Großbritannien verfrachten. Im dortigen Oxford baut BMW die Maschine samt Kurbelwelle schließlich in den Mini ein und schifft einige fertige Wagen wieder aufs Festland, um sie dort zu verkaufen.

Hin und her, vor und zurück. Bis zu fünf Mal überquert die Kurbelwelle die Grenze, andere Bauteile passieren den Ärmelkanal ähnlich oft. Bisher ohne Hindernisse. Doch der Austritt Großbritanniens aus der EU macht die Übertritte plötzlich zum Problem - für BMW und die gesamte deutsche Wirtschaft. Unternehmen fürchten, dass der Brexit ihre sorgsam austarierten Lieferketten verteuert, verkompliziert und letztlich zersprengt. Die ersten suchen bereits Alternativen.

Wie sich der Grenzverkehr künftig gestaltet, weiß bisher niemand. Es geht um gewaltige Volumina, mehr als 170 Milliarden Euro umfasst der bilaterale Handelsaustausch allein zwischen Deutschland und dem Vereinten Königreich. Rund 1000 Verträge seien vom Brexit betroffen, heißt es beim Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), die nun neu verhandelt oder übernommen werden müssen.

Seit die Briten Ende März offiziell ihren Austritt erklärt haben, bleiben zwei Jahre Zeit, um das Nebeneinander neu zu regeln. Derzeit aber stocken die Verhandlungen. "Ein umfassendes Handels-, Investitions- und Wirtschaftsabkommen kann unmöglich bis März 2019 fertig sein", sagt BDI-Geschäftsführer Joachim Lang. Als er kürzlich in Berlin den britischen Kronprinzen William traf, rief er ihm zu: "Let's hope for the best and prepare for the worst." Auf das Schlimmste vorbereitet sein - dieser Maxime folgen die meisten Manager angesichts der allgegenwärtigen Unsicherheit.

Sollte es tatsächlich gar kein Abkommen geben, würden die Handelsbeziehungen zwischen der EU und Großbritannien künftig nur noch den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) unterliegen. Dann würden an der Grenze wieder Zölle fällig, für Autos wären das 10,0 Prozent des Werts, ...

