Die Emaar Hospitality Group, eine Tochtergesellschaft der Emaar Properties PJSC, hat den Meilenstein von 10.000 Hotelzimmern in 11 operativen Hotels und 30 zukünftigen Projekten erreicht. Davon sind zum jetzigen Zeitpunkt bereits 2.500 Zimmer in 11 Hotels der Group in Dubai operativ, und 7.500 Zimmer befinden sich noch in der Entwicklung in den VAE, Saudi-Arabien, Bahrain, Ägypten, Türkei und in Malediven.



Die Zimmer werden unter drei Hotelmarken betrieben - die Premium Lifestyle Address Hotels + Resorts, die Lifestyle Vida Hotels and Resorts der gehobenen Preisklasse und die modernen Rove Hotels der mittleren Preisklasse.



Olivier Harnisch, CEO der Emaar Hospitality Group, sagte: "Die Emaar Hospitality Group bietet gleich drei Lifestyle-Erlebnisse, um den unterschiedlichen Ansprüchen der heutigen Reisenden gerecht zu werden. Zudem hat die Group wieder einmal ihre Stellung als am schnellsten wachsender Hotelbetreiber der Region unter Beweis gestellt. Aufbauend auf unserer starken Präsenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, expandieren wir nun auf internationale Märkte, wo wir unsere Kompetenzen in Märkten mit hohem Wachstumspotenzial einbringen werden."



Mehr als 2.500 Hotelzimmer in Dubai befinden sich in: Address Boulevard, Address Dubai Mall, Address Dubai Marina, Address Montgomerie und Palace Downtown - alle unter Address Hotels + Resorts, sowie im Vida Downtown und Manzil Downtown, unter der Marke "Vida Hotels and Resorts". Die vier operativen Rove Hotels sind: Rove Downtown, Rove City Centre, Rove Healthcare City und Rove Trade Centre.



Zu den zukünftigen Hotels in den VAE unter der Marke "Address Hotels + Resorts" gehören: Address Downtown, Address Sky View, Address Fountain Views, Address Jumeirah Resort + Spa, Address Fashion Avenue, Address Fujairah Resort + Spa, Address Harbour Point und Palace Fujairah Beach. Zum internationalen Portfolio der Marke gehören: Jabal Omar Address Makkah in Saudi-Arabien; Address Madivaru Maldives Resort + Spa; Address Marassi Golf Resort + Spa sowie Address Marassi Beach Resort in Ägypten; Address Istanbul in der Türkei; und Address Marassi Al Bahrain.



Zu den neuen Hotels unter der Marke "Vida Hotels and Resorts" in den VAE gehören: Vida Za'abeel, Vida Dubai Marina, Vida Dubai Mall, Vida The Hills, Vida Townsquare, Vida Harbour Point - alle in Dubai - und Vida Beach Reem Island Abu Dhabi. Zu den internationalen Projekten gehören: Vida Marassi Al Bahrain, Vida Jeddah Gate in Saudi-Arabien; und Vida Marassi Marina in Ägypten.



Zum zukünftigen Portfolio der Rove Hotels gehören: Rove Dubai Marina, Rove At The Park und Rove Satwa. Rove wird seine Kapazität um 3.700 Zimmer in 10 Immobilien, die alle im Jahr 2020 eröffnet werden sollen, erweitern.



