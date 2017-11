Cyberangriffe nehmen zu, die Schäden für die Wirtschaft steigen. Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, hat zehn Tipps, wie die Abwehr gelingt.

Arne Schönbohm stellte die Deutschen vor ein Rätsel: Anfang Oktober warnte der Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) Verbraucher wie Unternehmen vor einer Sicherheitslücke in WLAN-Routern. Diese könnten Cyberverbrecher nutzen und immer dann Daten mitlesen oder gar manipulieren, wenn die Nutzer sich per WLAN mit dem Internet verbinden. Viele Cyberexperten warfen dem BSI-Chef Panikmache vor, so schlimm sei die Lücke doch gar nicht. Schönbohm blieb bei seiner Warnung.

Und siehe da: Kurz darauf verbreitete sich der nächste Virus, ein Verschlüsselungstrojaner, Bad Rabbit in Europa und legte - wie seine Vorläufer Petya und WannaCry - die IT-Systeme in Unternehmen still. Zu viel Vorsicht kann es nicht geben, insbesondere Mittelständler sind auf solche Angriffe aber oft schlecht vorbereitet. Hier gibt Schönbohm zehn Tipps, wie Unternehmen sich besser vor den immer noch unterschätzten Gefahren aus der Cyberunterwelt schützen können:

Tipp 1: Cybersicherheit ist ChefsacheWer von der Digitalisierung profitieren will, muss Informationssicherheit als dafür unabdingbare Voraussetzung verstehen und umsetzen. Die Sicherheit der eigenen Daten ist ein strategisches Thema und damit eine Leitungsaufgabe für das oberste Topmanagement. Bitte nicht wegdelegieren!

Tipp 2: Vorbereiten Bereiten Sie Ihr Unternehmen auf mögliche Angriffe vor. Halten Sie Übungen ab, spielen Sie regelmäßig neue Szenarien durch. Setzen Sie Krisenreaktionsmechanismen ...

