Strasbourg (ots) - Mit über 35 Millionen verkauften Alben hat die britische Band "Jamiroquai" um Frontmann Jay Kay die Musikwelt mit ihrem eigenen Stil geprägt. "You Give Me Something", "Cosmic Girl", "Little L", "Emergency on Planet Earth" - zu diesen Hits von Jamiroquai tanzte in den 90er Jahren die halbe Welt. Jetzt feiern die Briten mit ihrer neuen Platte "Automaton" ihr Comeback. Auf ihrer aktuellen Europatournee spielen Jamiroquai am Mittwoch, den 29. November 2017 in der AccorHotels Arena in Paris. ARTE Concert überträgt das gesamte Konzert im Livestream um 20.50 Uhr auf http://concert.arte.tv.



Jamiroquai: Der Name der britischen Band ist eine Verbindung aus "Jam" und "Iroquois" (englisch für Irokesen), ihre Musik verbindet Elemente von Funk, Soul, Rap und Jazz zu einer unverwechselbaren Mischung. Die Band wurde 1992 gegründet. Kurz darauf veröffentlichten sie ihre erste Single "When You Gonna Learn?" bei dem Independent-Label "Acid Jazz" und landeten damit einen Riesenerfolg beim Londoner Underground-Publikum. Die Musik zeichnet sich nicht nur durch den an Stevie Wonder erinnernden Gesang von Jay Kay und umweltpolitische Statements aus - sie ist vor allem extrem tanzbar, wie Jay Kay auf der Bühne auch selbst demonstriert.



Im Replay verfügbar vom 29. November 2017 bis zum 28. Mai 2018 auf http://concert.arte.tv



