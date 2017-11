Es geht um Dumpingpreise und Überkapazitäten - der internationale Stahlmarkt ist angespannt. Ob sich die G20-Staaten bei einem "Stahlgipfel" am Donnerstag auf einen gemeinsamen Kurs verständigen können, ist offen.

Kurz vor einem G20-Spitzentreffen zur internationalen Stahlkrise wird immer noch um einen gemeinsamen internationalen Kurs gegen Überkapazitäten und Dumpingpreise auf dem Markt gerungen. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran, diese Verhandlungen zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Ob das gelingt, ist allerdings noch offen", sagte Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) am Dienstag in Berlin. Es komme darauf an, dass sich die G20-Partner auf konkrete Handlungsempfehlungen zum Abbau der Stahlüberkapazitäten einigten. Die USA und China seien dabei wichtige Partner.

An diesem Donnerstag kommen im Bundeswirtschaftsministerium in Berlin Vertreter führender Wirtschaftsmächte sowie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...