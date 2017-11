US-Notenbankchefs Jerome Powell hat vor dem Senat deutlich gemacht, dass er am aktuellen geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed keinen Änderungsbedarf sieht.

Der designierte Fed-Chef Jerome Powell hat sich im US-Kongress als Verfechter schrittweiser Zinserhöhungen präsentiert und eine baldige Straffung signalisiert. "Es ist an der Zeit, die Zinsen zu normalisieren. Das gilt auch für die Fed-Bilanz", sagte der langjährige Notenbankdirektor am Dienstag in einer Senatsanhörung im Rahmen seines Bestätigungsverfahrens. Die Argumente für eine geldpolitische Straffung auf der nächsten Sitzung im Dezember würden "immer zwingender". Zugleich zeigte er sich entschlossen, als künftiger Fed-Chef in der Tradition seiner Vorgänger Ben Bernanke und Janet Yellen auf mögliche künftige Wirtschaftskrisen handfest zu reagieren.

Auf unerwartete Gefahren für die Finanzstabilität und den ökonomischen Erfolg des Landes müsse mit angemessener Durchschlagskraft reagiert werden. Powell muss noch vom Senat als Nachfolger Yellens bestätigt werden, die sich nach Ablauf ihrer vierjährigen Amtszeit Anfang Februar aus dem Führungsgremium zurückziehen wird. Am Mittwoch wird sie sich vor einem Kongressausschuss zur Konjunkturentwicklung äußern. Experten ...

