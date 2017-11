TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 11/28/17 -- Biocure Technology Inc., the issuer resulting from a Fundamental Change of Gravis Energy Corp. has been approved for listing.

Listing and disclosure documents will be available at thecse.com on the trading date.

Biocure is a biopharmaceutical company, specializing in the development and commercialization of major biosimilar products. Biocure is currently conducting clinical trials of its biosimilar candidates of Interferon Beta 1b, Filgrastim and Ranibizumab.

Biocure Technology Inc., l'emetteur resultant d'un changement fondamental de Gravis Energy Corp. a ete approuve pour inscription.

Les documents de divulgation et d'inscription seront disponibles a thecse.com a la date de negociation.

Biocure est une societe biopharmaceutique specialisee dans le developpement et la commercialisation de produits biosimilaires majeurs. Biocure mene actuellement des essais cliniques de ses candidats biosimilaires d'interferon beta 1b, de filgrastim et de ranibizumab.

Issuer/Emetteur: Biocure Technology Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): CURE Number of securities issued and outstanding/ Titres emis et en 93 387 632 circulation: Number of Securities reserved for issuance/ Titres reserves pour 3 790 680 emission: CSE Sector/Categorie: Life Sciences/Sciences biologiques CUSIP: 09075T 10 7 ISIN: CA 09075T 10 7 5 Boardlot/Quotite: 500 Trading Currency/Monnaie de negociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 29 novembre/November 2017 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Cloture de l'exercice financier: December 31/Le 31 decembre Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Trust Company of Canada

