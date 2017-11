Die Düsseldorfer Ergo-Versicherung hat die Suche nach einem Käufer für sechs Millionen alte Lebensversicherungsverträge ergebnislos beendet.

Deutschlands zweitgrößter Erstversicherer Ergo will seine sechs Millionen klassische Lebensversicherungs-Policen nun doch nicht verkaufen. Die unverbindlichen Angebote für die Altbestände von Ergo Leben (ehemals Hamburg-Mannheimer) und Victoria Leben fielen offenbar zu mager aus. "Nach Auffassung von Ergo spiegelt sich der derzeitige Wert des Bestandes sowie dessen Wertentwicklungspotential in den Angeboten nicht angemessen wider", sagte Vorstandschef Markus Rieß am Dienstag nach einer Vorstandssitzung. "Daher werden wir unsere klassischen Lebensversicherungsbestände weiterhin unter eigener Regie verwalten."

Die Überlegungen der Münchener-Rück-Tochter - und ähnliche von Generali Deutschland - hatten bei Kunden für Verunsicherung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...