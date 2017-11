Die Universität Oxford begibt erstmals eine Anleihe. Damit will die Akademie mindestens 250 Millionen Pfund einnehmen. Platziert werden soll die Anleihe in dieser Woche in Edinburgh und London.

Die Universität Oxford wird in den kommenden Tagen erstmals eine Anleihe begeben. Die Ratingagentur Moody's stattete am Dienstag den Bond der ältesten Universität in der englischsprachigen Welt im Voraus mit der Bestnote "AAA" aus. Einnehmen will die Universität mindestens 250 Millionen Pfund (rund 278 Millionen Euro).

Die Laufzeit soll 100 Jahre ...

