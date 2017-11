Der Wiener Immobilienkonzern ist zurück in der Gewinnzone. Dafür sorgte vor allem der Verkauf der russischen Einkaufszentren. Auch das Vermietungsgeschäft ist wieder profitabler.

Der Wiener Immobilienkonzern Immofinanz ist nach dem Verkauf seiner russischen Einkaufszentren in die Gewinnzone zurückgekehrt. Das Konzernergebnis ohne Russland-Geschäft erreichte in den ersten neun Monaten 116,3 Millionen Euro nach einem Verlust von 217,8 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. "Wir haben in den zurückliegenden drei Quartalen große Fortschritte in unserem operativen Geschäft erzielt und unsere Bilanz deutlich gestärkt", erklärte Immofinanz-Chef Oliver Schumy ...

Den vollständigen Artikel lesen ...