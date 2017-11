The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.11.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.11.2017



ISIN Name



AU000000NRT0 NOVOGEN LTD

US00206RCL42 AT + T 15/20

US00206RCR12 AT + T 16/21