Britische Medien berichten von einer Grundsatzeinigung zwischen der Regierung in London und der EU-Kommission in Bezug auf die Brexit-Schlussrechnung. Die zu zahlende Summe werde zwischen 45 und 55 Milliarden Euro liegen.

Die Regierung in London und die EU-Kommission haben sich einer britischen Zeitung zufolge auf eine Schlussrechnung für den Brexit von bis zu 55 Milliarden Euro geeinigt. Wie der "Daily Telegraph" am Dienstag unter Berufung auf nicht weiter bezeichnete Quellen berichtete, wurde eine Grundsatzeinigung erzielt. Die zu zahlende Summe werde demnach zwischen 45 und 55 Milliarden Euro liegen. Die Forderung der Kommission habe bei 60 Milliarden Euro gelegen. Die "Financial Times" berichtet sogar, dass Großbritannien Verpflichtungen von bis ...

