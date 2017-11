Essen (ots) - Es mag ja zynisch klingen: Aber eigentlich war es nur eine Frage der Zeit, wann wieder ein Mensch, der sich für Flüchtlinge einsetzt, Opfer eines Mordanschlags wird. Opfer eines militanten Rechtsextremisten oder eines tumben Menschen, der sich als Vollstrecker des vermeintlichen "Volkswillens" versteht.



Der Altenaer Bürgermeister Andreas Hollstein hat nach dem Anschlag völlig zu Recht all den Hass angeprangert, der sich gegen Flüchtlinge und deren Helfer im Netz austobt. Und selbst nach dem Anschlag erreichten unsere Redaktion gestern anonyme Mails und Anrufe, die den zum Glück relativ glimpflich verlaufenen Mordanschlag relativierten oder gar rechtfertigten.



Was so manchem Politiker und Helfer zurzeit an Wut entgegenschlägt, sprengt alle Grenzen des demokratischen Disputs. So mancher Pegida- und AfD-Hetzer will einschüchtern und den politischen Gegner in die Defensive drängen.



Natürlich darf man Merkels Flüchtlingspolitik kritisieren. Wer jedoch in seinem Hass - auch verbal - jedes Maß verliert, macht sich mitschuldig an brennenden Flüchtlingsheimen, an Attentaten wie in Altena und am tiefen Riss, der durch die Gesellschaft geht. Die Smartphone-Täter sind unter uns.



