Berlin (ots) - Wolfgang Steiger, Generalsekretär des Wirtschaftsrates der CDU, hat vor komplizierten und kostspieligen Verhandlungen der Unionsparteien mit den Sozialdemokraten gewarnt. "Mit der SPD wird es eigentlich nur in der Energiepolitik etwas einfacher als bei Jamaika", sagte der Geschäftsführer des Vereins, der bundesweit rund 12.000 Unternehmer vertritt, dem Berliner "Tagesspiegel" (Mittwochsausgabe).



