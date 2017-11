Frauke Petry hat der AfD Ende September den Rücken gekehrt, seither ist Jörg Meuthen alleiniger Parteichef. Am Wochenende stehen Vorstandswahlen an. Um die wichtigsten Posten wird jetzt schon gestritten.

Der AfD droht am Wochenende in Hannover ein Zoff-Parteitag. Grund ist die anstehende Neuwahl des Bundesvorstands. Jörg Meuthen ist alleiniger Parteichef, seit die Co-Vorsitzende Frauke Petry der AfD Ende September den Rücken gekehrt hatte. Für den vakanten Posten will sich nun der Berliner AfD-Landesvorsitzende Georg Pazderski bewerben.

"Nach reiflicher Überlegung und vielen Gesprächen habe ich mich jetzt entschieden, am Wochenende für eine Sprecherposition an der Spitze der AfD zu kandidieren", sagte Pazderski den Zeitungen des Redaktionsnetzwerkes Deutschland (RND). Doch gegen die Kandidatur Pazderskis, der dem gemäßigten Parteiflügel zugerechnet wird, regt sich Widerstand aus dem rechtsnationalen Flügel um den Thüringer AfD-Chef Björn Höcke.

"Alle, die bis zum letzten Tag unbelehrbar dem zweifelhaften Kurs von Frauke Petry folgten, sollten sich diesen Fehler selbst eingestehen und nun nicht gleich höhere Ansprüche anmelden", sagte der Landes- und Fraktionschef der AfD Sachsen-Anhalt, André Poggenburg, zu "Zeit Online". Ihm habe "offenbar mindestens die notwendige Menschenkenntnis" gefehlt.

Poggenburg drängt selbst in die Parteispitze. "Ich möchte auf dem Parteitag am Wochenende für das Amt eines der stellvertretenden Bundessprecher kandidieren", sagte er. "Es ist wichtig, dass alle innerparteilichen Strömungen an der Parteispitze angemessen vertreten sind. Dazu gehört auch Der Flügel."

Der ultrarechte "Flügel" ist eine parteiinterne Gruppierung, die Poggenburg im März 2015 zusammen mit Höcke ins Leben gerufen hat. Der "Flügel" entstand als Reaktion auf die Versuche von AfD-Gründer Bernd Lucke, die Partei klar ...

