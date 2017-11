FRANKFURT (dpa-AFX) - Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst vom 28.11.2017

AMAZON COM INC

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Amazon von 1300 auf 1450 US-Dollar angehoben und die Aktien auf der "Conviction Buy List" belassen. Dies schrieb Analyst Heath Terry in einer am Dienstag vorliegenden Studie vor der jährlichen Nutzerkonferenz der Amazon Web Services. Die Aktionäre dürften mit Impulsen für die Papiere rechnen, wie die Vergangenheit gezeigt habe.

BMW

- Metzler hat BMW von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 78 auf 76 Euro gesenkt. Die Münchner verlören Macht und Ideen, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleichzeitig seien deutlich steigende Investitionen eine Belastung. Die Experten halten BMW für die Schwächsten unter den drei Branchengrößen in Deutschland.

EASYJET

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Easyjet-Aktie vor dem Hintergrund der jüngsten Sektorkonsolidierungen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 1300 auf 1551 Pence angehoben. Die Insolvenzen von Air Berlin und Monarch Airlines brächten der britischen Billigfluggesellschaft nachhaltigen Nutzen, schrieb Analystin Ruxandra Haradau-Doser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Easyjet dürfte innerhalb der europäischen Branche von dem Aus der beiden Wettbewerber am meisten profitieren.

ELRINGKLINGER AG

DÜSSELDORF - Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat ElringKlinger von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Probleme im Geschäft mit Produkten zur Hitzeabschirmung belasteten zwar nach wie vor die Ergebnisse, schrieb Analyst Christian Ludwig in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei einem geschätzten Jahresumsatz von 400 Millionen Euro rechne er hier in diesem Jahr mit einem Verlust von 10 Millionen Euro. Das bremse die Erholung, was sich auch im Aktienkurs niederschlage. Das Schlimmste sei nun aber eingepreist, die Maßnahmen des Managements dürften 2018 Früchte tragen. Zudem steige mit der Aufnahme neuer Geschäftsaktivitäten die Auslastung der Kapazitäten.

FIAT CHRYSLER

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fiat Chrysler von 13,40 auf 14,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

FRESENIUS SE

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Fresenius SE von 77 auf 63 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Preisgestaltung in den USA dürfte für den Medizinkonzern schwerer werden und die Ziele für 2018 dürften Unsicherheit widerspiegeln, schrieb Analyst Oliver Reinberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Risiken in Bezug auf die Übernahme des US-Konzerns Akorn seien nach den jüngsten Kursverlusten dagegen bereits eingepreist.

HELLA KGAA HUECK & CO

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hella nach Zahlen von 58 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Im ersten Geschäftsquartal habe der Lichtspezialist die Erwartungen nicht ganz erfüllt, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er passte daraufhin leicht seine Schätzungen an, rechnet allerdings mit sukzessiven Verbesserungen. Die Aktie zähle daher weiterhin zu seinen "Top-Picks" unter den Autozulieferern.

INFINEON TECHNOLOGIES AG

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Infineon nach einer Umfrage zur Kundenakzeptanz für Elektromobilität von 26,50 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst David Mulholland betonte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie, dass das Interesse der Konsumenten an elektrischen Autoantrieben weiter steige. Der Halbleitersektor sei ein Profiteur davon. Dort rate er bei Einzelwerten aber zu einem selektiven Vorgehen. Infineon zählt er zu seinen präferierten Werten.

KION

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Kion von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 60 auf 66 Euro angehoben. Chancen und Risiken seien beim Staplerhersteller inzwischen ausgeglichener, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dazu habe die unterdurchschnittliche Kursentwicklung der Papiere nach der Gewinnwarnung geführt.

KWS SAAT

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KWS Saat von 343 auf 347 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des ersten Quartals hätten nur geringfügig überrascht, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das höhere Ziel resultiere aus der Verschiebung der Bewertungsbasis nach vorne.

MICHELIN

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Michelin von 125 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sie präferiere im Autosektor weiterhin die Aktien von Reifenherstellern, schrieb Analystin Victoria Greer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Große Hersteller wie Michelin seien hier in der besten Ausgangslage, um mit weiterem Gegenwind durch die Rohstoffpreise umgehen zu können. Bei den Franzosen stehe 2018 der bilanzielle Spielraum im Mittelpunkt. Er könne für Zukäufe eingesetzt oder an die Aktionäre ausgeschüttet werden.

NORDEX AG

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Nordex von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 15,00 auf 5,50 Euro gesenkt. Er habe seine Schätzungen für die Preisgestaltung und die Gewinnmargen aller Windturbinen-Hersteller in der EU gekappt, schrieb Analyst Pinaki Das in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Kleinere Unternehmen wie Nordex oder Senvion litten besonders stark, weshalb er für beide in den Jahren 2018 und 2019 nun mit Verlusten rechne. Bei Nordex habe er zudem den Ausblick auf das kommende Jahr berücksichtigt.

NOVO NORDISK

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novo Nordisk von 350 auf 370 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Diabetesspezialisten erhalte mit dem oral einzunehmenden Mittel Semaglutid weiteren Schub, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

PORSCHE SE

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Porsche SE von 70 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Porsche-Aktie sei ein günstiger Weg, in den Autobauer VW, der wichtigsten Porsche-SE-Beteiligung, zu investieren, schrieb Analystin Kristina Church in einer am Dienstag vorliegenden Studie. VW, von denen die Porsche Holding 52 Prozent der Stammaktien hält, erkor die Expertin aktuell zum Branchenfavoriten.

RHEINMETALL AG

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 109 auf 111 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Im Rahmen des Kapitalmarkttages habe das Management die Finanzziele teilweise präzisiert, beziehungsweise angehoben, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sei der Rüstungskonzern und Autozulieferer gegenwärtig in der komfortablen Situation, dass sich seine beiden Unternehmensbereiche im Aufwärtstrend befinden.

SENVION

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Senvion von "Buy" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 15,00 auf 6,50 Euro gesenkt. Er habe seine Schätzungen für die Preisgestaltung und die Gewinnmargen aller Windturbinen-Hersteller in der EU gekappt, schrieb Analyst Pinaki Das in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Kleinere Unternehmen wie Nordex oder Senvion litten besonders stark, weshalb er für beide in den Jahren 2018 und 2019 nun mit Verlusten rechne.

STRÖER

HANNOVER - Die NordLB hat Ströer nach Zahlen für das dritte Quartal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 58 auf 72 Euro angehoben. Wie erwartet habe der Außenwerbekonzern dank Übernahmen sowie organischen Wachstums die gute Unternehmensentwicklung fortgesetzt, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Weichen seien unverändert auf Wachstum gestellt. Zudem sollten die Aktionäre von den erwarteten Gewinnverbesserungen über steigende Dividendenausschüttungen profitieren.

