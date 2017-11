Das Original-Ticketheft mit hohen Rabatten für New York City bietet Ihnen jetzt eine mobile Ticket-Option. Das New York CityPASS-Programm, mit dem sich für Touristen der Eintritt zu den besten Sehenswürdigkeiten von Big Apple, darunter das Empire State Building, das Metropolitan Museum of Art und das American Museum of Natural History, um 40 vergünstigt, ist mobil geworden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171128006457/de/

New York CityPASS mobile ticket. (Photo: Business Wire)

Seit jeher hat sich City Pass, Inc., das verbilligte Eintrittspakete für die beliebtesten Attraktionen in 12 nordamerikanischen Zielorten anbietet, zum Ziel gesetzt, Reisen einfacher und günstiger zu machen. Die Entscheidung des Unternehmens, mobile Tickets anzubieten ein Schritt, der Reisen um ein Vielfaches bequemer macht hatte ihren Ursprung im letzten Monat bei der erfolgreichen Einführung einer ähnlichen Option für das Tampa Bay CityPASS-Programm.

"Es war spannend zu sehen, wie sich das Debüt der mobilen Ticket-Option in New York in Echtzeit entwickelte", meinte President und CEO von CityPASS, Megan Allen. "Kurz nachdem die Option auf unserer Website online war, kaufte ein Tourist, der Französisch als Sprache wählte, zwei mobile Tickets in Euro. Fünf Minuten später wurden diese beiden Tickets am Eingang einer der beteiligten Sehenswürdigkeiten gescannt."

Die Sprachoption ist ein Merkmal, das künftig bei allen mobilen Ticketprogrammen für andere CityPASS-Partnerdestinationen verfügbar sein wird. Mobile Tickets werden in der Sprache auf das Smartphone des Käufers gesendet, die der Käufer für das Browsen auf der CityPASS-Website wählte. Besonders hilfreich für internationale Besucher ist eine komplett übersetzte Benutzerführung in der Sprache ihrer Wahl.

Das New York CityPASS-Programm enthält im Voraus bezahlte Eintrittsgelder für:

Empire State Building (das CityPASS Day-/Night-Ticket umfasst zwei Besuche: einen am Tag und einen zweiten in der darauffolgenden Nacht)

American Museum of Natural History

The Metropolitan Museum of Art

Option: Top of the Rock Observation Deck ODER Guggenheim Museum

Option: Freiheitsstatue und Ellis Island ODER Circle Line Sightseeing Cruise

Option: 9/11 Memorial Museum ODER Intrepid Sea, Air Space Museum

Die enthaltenen Eintrittskarten sind, beginnend mit dem ersten Tag der Nutzung, für einen Zeitraum von neun aufeinanderfolgenden Tagen gültig.

Die mobilen Tickets funktionieren genauso wie die ausgedruckten CityPASS-Tickethefte. Es wird nun lediglich nicht mehr der Barcode auf dem ausgedruckten Papierticket, sondern der auf dem Smartphone gescannt. Mobile Tickets, wie auch die Tickethefte, können online unter CityPASS.com erworben werden. Aktuelle Preise (gültig bis zum 28. Februar 2018): 122 USD für Erwachsene, 98 USD für Kinder (6-17).

Seit 20 Jahren bietet CityPASS mit seinen Ticketheften und Eintrittskarten erstklassige Produkte für Reisende, die die Topattraktionen einer Stadt besuchen und dabei richtig sparen wollen. Tickethefte bzw. Eintrittskarten von CityPASS, die übrigens von 98 Prozent aller Kunden empfohlen werden, gibt es für New York, Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Houston, Philadelphia, San Francisco, Seattle, Südkalifornien, Tampa Bay und Toronto. Weitere Informationen finden Sie unter CityPASS.com.

Preise und Programme können Änderungen unterliegen. CityPASS ist eine eingetragene Handelsmarke und exklusives Eigentum von City Pass, Inc.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171128006457/de/

Contacts:

CityPASS

Deborah Wakefield, APR, +1-503-292-4418

deborah@citypass.com