GUELPH (IT-Times) - Kanadas führender Solarmodule-Hersteller Canadian Solar Inc. hat über ein Bieterverfahren einen Großauftrag für mehrere Solarprojekte aus Mexiko erhalten. Canadian Solar wurde demnach in einer Energie-Auktion für drei große Solarprojekte in Aguascalientes, Hermosillo und Obregón,...

Den vollständigen Artikel lesen ...