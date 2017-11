Der Dax beendete seinen Handel am Dienstag bei 13.059 und somit 59 Punkte über dem Schlusskurs 13.000 vom Montag. Das Tief lag bei 12.966, das Hoch wurde bei 13.071 eingebucht. Charts zum vergrößern bitte klicken Tagesmarken: Am letzten Freitag ging Dax mit +51 Punkten aus dem Rennen, Montag verlor er 59 Punkte, am Dienstag gewann er 59 Punkte hinzu. Damit wäre der Zustand im Dax auch schon erklärt, ...

