FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien von Delivery Hero und Siltronic werden neu in den Stoxx Europe 600 aufgenommen. Dies teilte der Index-Betreiber Stoxx im Anschluss an die reguläre Quartalsüberprüfung mit. Dafür müssen die Titel der Deutschen Euroshop ihren Platz in dem Index räumen. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 18. Dezember in Kraft.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

=== + STOXX EUROPE 600 - NEUAUFNAHME - Konecranes (Finnland) - Homeserve (Großbritannien) - NMC Health (Großbritannien) - BE Semiconductor (Niederlande) - Siltronic (Deutschland) - Delivery Hero (Deutschland) - Remy Cointreau (Frankreich) - Pirelli (Italien) - Altran Technologies (Frankreich) + STOXX EUROPE 600 - HERAUSNAHME - Hikma Pharmaceuticals (Großbritannien) - NCC B (Schweden) - Unipolsai (Italien) - Provident Financial (Großbritannien) - Mediaset Espana Comunicacion (Spanien) - PostNL (Niederlande) - JM (Schweden) - Deutsche Euroshop (Deutschland) - AA Plc (Großbritannien) ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 28, 2017 16:56 ET (21:56 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.