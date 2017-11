Crypto Click Limited:

"Crypto Click Affiliate" Brandneuer und aufstrebender auf Kryptowährung spezialisierter ASP!

Wir bieten ausschließlich ICOs an, die unseren strengen Richtlinien entsprechen, und helfen bei der Mittelbeschaffung für Technologieentwicklungen mit Potenzial!

Crypto Click Limited hat am 10. November 2017 mit der allgemeinen Affiliate-Registrierung für unseren ICO/Kryptowährungs-ASP "Crypto Click Affiliate" begonnen.

"Crypto Click Affiliate" ICO/Kryptowährungs-ASP

Offizielle Website: https://crypto-click.com/europa-member

Das Konzept von Crypto Click Affiliate

Die von uns angebotenen Produkte beschränken sich auf kryptowährungsbezogene Produkte, und Affiliate-Provisionen werden in Bitcoin ausbezahlt.

ICOs (Initial Coin Offerings) finden derzeit in der Kryptowährungsbranche große Beachtung.

ICOs sind eine Möglichkeit für Start-up-Unternehmen, Geld zu beschaffen, indem sie Anleger-Token gegen Eigenkapital verkaufen, ähnlich wie bei einem Börsengang (IPO).

ICOs boomen vor dem Hintergrund eines massiven Wachstums in der gesamten Kryptowährungsbranche. Veranschaulichen lässt sich dies durch ein ICO, bei dem innerhalb von 30 Sekunden 35 Mio. USD eingenommen wurden, was für großes Aufsehen der Branche sorgte.

Somit ist "Crypto Click Affiliate" der ICO- und Kryptowährungs-ASP der attraktivste ASP, der unseren Affiliates die Möglichkeit bietet, mit ICO-Produkten enorme Provisionen zu verdienen.

Warum ICO?

Die ICO-Struktur ähnelt sehr stark einem IPO.

Wenn der Ausgangskurs (für Unternehmensfinanzierung) der im Rahmen des ICO ausgegebenen Tokens bei 1 USD läge, könnte ihr Preis bei Börsennotierung auf 2 USD, 3 USD und mehr steigen (= Kapitalgewinn für Investoren).

Dies ist der gleiche Effekt wie bei der Investition in attraktive, nicht börsennotierte Aktien, mehr finanzielle Mittel fließen in attraktivere ICOs.

Unsere Mission ist es, unseren treuen Affiliate-Partnern ausschließlich außergewöhnliche ICOs anzubieten. Wir sind davon überzeugt, dass dadurch die Förderung von Technologie, Wachstum und wirtschaftlichem Fortschritt im Rahmen unseres speziellen Partnerprogramms vorangetrieben wird.

Die wachsende Popularität von ICOs in der weltweiten Blockchain-Branche ist darauf zurückzuführen, dass es sich dabei um die neueste Art der Unternehmensfinanzierung handelt.

Jedoch sind auch eine Reihe falscher Informationen über ICOs im Umlauf.

Der freie Fluss von ICO-Informationen ist nicht widerspruchsfrei, weshalb Käufer möglicherweise ungenaue und verzerrte Informationen erhalten, was zu einer wesentlichen Fehleinschätzung des Whitepapers und des Projekts selbst führen kann.

ICO-Hosts, die genaue und detaillierte Informationen für ein tiefer gehendes Verständnis des Projekts liefern, sind der Schlüssel zu einem erfolgreichen Einwerben von Geldmitteln.

Crypto Click Affiliate ist dazu da, unseren Affiliates die dringend benötigten wahren Informationen zu liefern.

Wir stellen regelmäßig das vorgesehene Marketingmaterial wie ICO-Teaminterviews und IR-Informationen zur Verfügung.

Nur außergewöhnliche ICOs, die unsere strengen Richtlinien erfüllen, werden unsere Partner für ihr Einwerben von Geldmitteln.

Wir haben bereits eine Reihe von zuverlässigen ICO-Partnern, hauptsächlich aus Europa, über unser umfangreiches globales Netzwerk gewinnen können.

Bitte beachten Sie, dass vier dieser erstaunlichen ICO-Partner bereits ihren Vorverkauf vorbereiten und bald auch bereit dafür sein werden.

Und es kommen immer mehr unglaubliche ICO-Partner zu uns!

Warum Crypto Click Affiliate?

1. Lebenslange Provision

Mit Crypto Click Affiliate können Sie im Gegensatz zu anderen Affiliate-Systemen Ihre Provision dauerhaft erhalten.

In einem üblichen Affiliate-Konstrukt verdienen Affiliates ihre Provision nur mit dem ersten Produktkauf ihres Kunden.

Bei unserem Affiliate-Programm erhalten unsere Partner ohne Einschränkung Provision auf jeden Kauf ihrer Kunden.

Je mehr die Kunden kaufen, desto höher ist die Provision dauerhaft.

2. Hohe durchschnittliche Kaufsummen pro Kunde

Wir verfügen über Daten, die zeigen, dass die durchschnittlichen Kaufsummen der Kunden bei ca. 2.630 USD liegen.

Bitte denken Sie daran, dass ICO-Kunden Investoren sind und ihre Investitionssumme mit dem Hype um den ICO-Markte zunimmt.

3. Genehmigungsquote von 100 %!

Im Allgemeinen zahlt ein ASP erst dann Provisionen aus, wenn die Werber den Verkauf von Affiliates genehmigt haben.

ASPs sind daher nicht in der Lage, Provisionen an Affiliates auszuzahlen, bevor ihnen diese Genehmigungen vorliegen.

Durch dieses undurchsichtige System haben Werber die Macht und könnten die Verkäufe von Affiliates falsch anpassen.

Bei Crypto Click Affiliate sind wir die einzigen, die Affiliate-Verkäufe prüfen, bestätigen und genehmigen, und nicht die Werber.

Mit unserem innovativen Affiliate-System können wir die bedauernswerten Verluste bei den Affiliate-Bemühungen verhindern.

4. Schnelle Provisionsauszahlung innerhalb von einem Tag

Schnelle Provisionsauszahlung innerhalb von einem Tag ist jetzt mit diesen Schritten möglich;

1. Wir senden die Kaufsumme des Kunden an unser Zahlungssystem

2. Wir verwalten die Kundendaten in unserem System

3. Wir prüfen, bestätigen und genehmigen alle Affiliate-Verkäufe

4. Wir zahlen Provisionen an unsere Partner zuerst aus

5. Anschließend zahlen wir den Rest an unsere ICO-Partner aus

Bitte beachten Sie, dass wir im ersten Monat der Laufzeit unseres Programms Auszahlungen in Zyklen von zwei Wochen abwickeln werden.

Schätzungsweise ab Januar 2018 werden wir dann in der Lage sein, Ihnen Auszahlungen innerhalb von einem Tag anzubieten!

5. Hybrides Provisionsprogramm mit Affiliate-Provision und -Prämie

Crypto Click Affiliate führt neben den Affiliate-Provisionen das neue "Prämienprogramm" ein.

Unsere Affiliates können ICO-Token als "Prämie" im Austausch für Medienpräsenz in sozialen Netzen, Blogs und auf Video-Sharing-Sites erhalten.

Wir bieten Erlösbeteiligung (Affiliate-Provision) Medienpräsenz-Provision (Prämie) als neuen hybriden ASP-Stil an.

Nachfolgend finden Sie Informationen über unser Basis-Prämienprogramm. (Bitte beachten Sie, dass die genauen Provisionen für jedes ICO angepasst werden);

1. Prämie für Beiträge in sozialen Netzen

Twitter Erhalten Sie eine Prämie, indem Sie die offiziellen ICO-Tweets fünfmal "retweeten".

Facebook - Erhalten Sie eine Prämie, indem Sie offizielle ICO-Beiträge mit "Gefällt mir" versehen und teilen.

2. Prämie für Blog-Beitrag/Artikel

Erhalten Sie eine Prämie, indem Sie einen Artikel aus dem Whitepaper oder der Roadmap des ICO veröffentlichen.

3. Prämie für Film-Uploads

Erhalten Sie eine Prämie, indem Sie Original-Filme über ICO-Produkte hochladen.

Unsere Affiliates können allein durch Medienpräsenz und ohne tatsächliche Verkäufe Provisionen verdienen, was für Affiliate-Einsteiger großartig ist!

Nutzen Sie unsere beiden attraktiven hybriden Provisionsprogramme, um Ihre Einnahmen zu maximieren!

Beeilen Sie sich und nehmen Sie an unserem brandneuen Kryptowährungs-Affiliate-Programm teil!

"Crypto Click Affiliate"

Website: https://crypto-click.com/europa-member

Crypto Click (Website: https://crypto-click.hk/europa-official)

Crypto Click ist die Betreibergesellschaft von Crypto Click Affiliate. Unser geschäftlicher Schwerpunkt ist es, das beste ICO/Kryptowährungs-Affiliate-Programm und die besten Lösungen für ICO-Marketing anzubieten, wie z. B. unseren ICO-Informationskurationsdienst, Blockchain-Installationssupport und Unterstützung bei der Notierung von Altcoins am Handelsplatz unseres Partners.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer oben genannten Unternehmenswebsite.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171128006573/de/

Contacts:

Anfragen Medien

Für weitere Informationen nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf

Crypto Click Limited

Alice Chan, +852 98799568

Public Relations

info@crypto-click.com