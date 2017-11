Hyperkonvergierte Sekundärspeicherung für Backup ,klarer Sieger' der Kategorie

ExaGrid, ein führender Anbieter von Hyper-Converged Secondary Storage (HCSS) für Backup (Hyperkonvergierte Sekundärspeicherung) mit Datendeduplikation, gab heute bekannt, dass die EX-Geräteserie des Unternehmens von SVC als hyperkonvergiertes Backup- und Wiederherstellungsprodukt des Jahres 2017 ausgezeichnet wurde. Die Sieger wurden im Rahmen der SVC Awards Gala am 23. November in London bekanntgegeben.

Mit den SVC Awards werden Produkte, Projekte und Dienstleistungen sowie die dahinter stehenden Unternehmen und Teams gewürdigt, die Spitzenleistungen in den Bereichen Cloud, Virtualisierung und Speicherung erbringen. Mit den SVC Awards werden zudem die Leistungen von Endnutzern, Vertriebskanalpartnern und Anbietern anerkannt.

Die ExaGrid EX-Geräteserie ist ein richtungweisendes hyperkonvergiertes Sekundärspeichersystem für Backup, mit dem Organisationen ihre Daten auf ganz neue Weise sichern und schützen können. Die Scale-out-Backup-Speichersysteme von ExaGrid deduplizieren und speichern Daten von über 25 branchenführenden Backup-Softwareanwendungen. Die Backup-Speichergeräte von ExaGrid wurden zweckgerichtet von Grund auf neu konzipiert, um die heutigen hohen Backup-Anforderungen zu erfüllen. Sie wurden im Hinblick auf bessere Backup- und Wiederherstellungsleistung für die physische und virtuelle IT-Umgebung optimiert.

"Es ist uns eine große Ehre, von SVC als Hyper-converged Backup and Recovery Product of the Year 2017 gekürt zu werden", erklärte Bill Andrews, CEO von ExaGrid. "Unseres Erachtens spiegelt sich darin die Position von ExaGrid als vorrangige hyperkonvergierte Sekundärspeicherlösung für Backup wider, die bereits im Rahmen ihrer eigentlichen Architektur die zahlreichen Leistungsherausforderungen bewältigt, die mit Deduplikation für Backups, Wiederherstellungen und VM-Boots verbunden sind. Die einzigartige Landungszone von ExaGrid und seine Scale-out-Backup-Speicherung ist dreimal schneller in der Erfassung und mehr als 20 Mal schneller bei Wiederherstellungen und VM-Boots als seine nächsten Rivalen. Darüber hinaus ist ExaGrid die einzige Lösung, die bei zunehmendem Datenvolumen ein Backup-Fenster von vorgegebener Länge bereitstellt. ExaGrid bietet der IT-Abteilung die schnellsten Backups, Wiederherstellungen und VM-Boots, ein Backup-Fenster mit vorgegebener Länge und die problemlose Skalierbarkeit der Systeme. Es kann also einfach das gekauft werden, was gerade gebraucht wird, und zwar zu den niedrigsten Vorab- und Betriebskosten. ExaGrid beseitigt Produktveraltung und die Notwendigkeit umfassender Upgrades."

Jason Holloway, Director of IT Publishing bei Angel Business Communications, Herausgeber der Titelserie Digitalisation World, sagte dazu: "Die Nominierungen für die SVC Awards 2017 waren von sehr hoher Qualität und auch die Zahl der abgegebenen Stimmen hat bedeutend zugenommen. Mit den SVC Awards werden die Nutzer, Hersteller und Anbieter in den Sektoren für Speicherung, Virtualisierung und Cloud gewürdigt. Die Gewinner werden von den Lesern unserer vielfältigen Zeitschriften und Online-Publikationen gewählt. Für alle Finalisten war bereits die Aufnahme in die hervorragende Shortliste ein großer Erfolg, aber ExaGrid ging als klarer Sieger seiner Kategorie hervor."

EX40000E von ExaGrid ist die größte Produktlinie des Unternehmens und von einem Full-Backup mit 40 TB bis zu einem Full-Backup mit 1 PB durch Kombination von 25 EX40000E in einem einzigen Scale-out-System skalierbar. Die Erfassungsrate eines vollständigen Einzelsystems liegt bei 200 TB/Std. und ist damit dreimal schneller als die Erfassungsleistung des EMC Data Domain 9800 mit DD Boost. Die einzigartige Landungszone von ExaGrid ermöglicht nicht nur die schnellsten Backups, sondern auch die schnellsten Wiederherstellungen und VM-Boots, da ExaGrid das jüngste Backup in seiner vollständigen nicht deduplizierten Form erhält. ExaGrid ist der einzige Anbieter, der Computing-Kapazität hinzufügt, und nicht nur Platten-Shelves. Dieser Scale-out-Ansatz bedeutet, dass die Leistung mit der Kapazität mitwachsen kann, was bei zunehmendem Datenvolumen ein Backup-Fenster von vorgegebener Länge bereitstellt.

