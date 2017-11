Die Crowdfunding-Kampagne der TopFarmers GmbH konnte in einem Monat 700.000 Euro einsammeln. Mit dem Geld wird das Unternehmen weitere AquaTerraPonik-Anlagen in Berlin und an weiteren Standorten finanzieren und die kommerzielle, urbane Landwirtschaft weiter ausbauen. TopFarmers: Tomatenzucht in der Stadtfarm (Bild: Julia Schmidt) 593 Privatinvestoren unterstützten TopFarmers mit...

