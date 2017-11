Das Niveau der Erzeugerpreise und auch der Schälkartoffelpreise in Mecklenburg - Vorpommern hat sich im Vergleich zur Vorwoche nicht verändert. Es wird davon ausgegangen, dass das Preisniveau bis Weihnachten stabil bleibt. Bildquelle: Shutterstock.com Packer berichten von ruhiger Nachfrage. Es steht ein ausreichendes Angebot an Speisekartoffeln aus regionalem Anbau in guter...

Den vollständigen Artikel lesen ...