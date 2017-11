VITROS® NEPHROCHECK gewinnt internationalen Preis für 'Herausragende Innovation'



Raritan, New Jersey (ots/PRNewswire) - Ortho Clinical Diagnostics (Ortho), ein weltweit führender Anbieter im Bereich In-vitro-Diagnostika, hat heute bekanntgegeben, dass sein VITROS® NEPHROCHECK Test mit einem Global Business Excellence Award ausgezeichnet wurde. Der Test ist das erste vollautomatisierte Instrument zur Risikobeurteilung von akutem Nierenversagen (AKI), eine schwere und potenziell tödliche Erkrankung, von der Krankenhauspatienten auf der ganzen Welt betroffen sind. Ortho siegte mit dem Produkt in der Kategorie 'Herausragende Innovation'.



"Orthos VITROS NEPHROCHECK Test hilft Ärzten bei der Risikobeurteilung von AKI. Im Zusammenspiel mit einer zielgeführten Therapie bei Risikopatienten kann dies den Behandlungserfolg dramatisch verbessern und Leben retteni", sagte Robert Yates, Chief Operating Officer bei Ortho Clinical Diagnostics. "Diese Auszeichnung bei den Global Business Excellence Awards unterstreicht unsere Verpflichtung zur Spitzenleistung und Innovation in den Produkten, die wir an klinische Labore auf der ganzen Welt liefern, damit sie ihre Abläufe effizienter und effektiver gestalten und den Behandlungserfolg verbessern können."



Orthos VITROS NEPHROCHECK Test detektiert zwei wichtige Biomarker im Urin, TIMP-2 und IGFBP-7. Mit diesen lässt sich das AKI-Risiko bei Intensivpatienten beurteilen. Diese Biomarker wurden ursprünglich von Astute Medical entdeckt. Ortho hat VITROS NEPHROCHECK entwickelt und Anfang des Jahres in Ländern, die die CE-Kennzeichnung anerkennen, eingeführt. Ortho hat für das Produkt einen Zulassungsantrag bei der FDA eingereicht, der derzeit geprüft wird. In den USA ist das Produkt auf dem VITROS® System derzeit nicht erhältlich.



Mit dem Preis knüpft Ortho an jüngste Erfolge mit seinen innovativen Produkten an. Anfang des Jahres wurde das Unternehmen für seine ORTHO® Vision-Plattform, ein vollautomatisiertes Analysegerät für die Immunhämatologie, mit einem Edison Innovationspreis ausgezeichnet. Die ORTHO Vision-Plattform wurde darüber hinaus von Mitgliedern von Premier, Inc., mit einem Innovationspreis 2016 bedacht. Das Unternehmen ist eine Allianz aus ca. 3.600 US-amerikanischen Krankenhäusern und 120.000 anderen Leistungserbringen und verfolgt das Ziel, die Gesundheitsversorgung grundlegend zu transformieren und zu verbessern.



Mit den Global Business Excellence Awards, die zu den renommiertesten Aufzeichnungen für Unternehmen gehören, wird unternehmerische Spitzenleistung in allen Sektoren anerkannt. Die Preise werden von einem Gremium vergeben, das mit zahlreichen unabhängigen Experten besetzt ist. Die Sieger in jeder Kategorie und jedem Sektor werden nach strengen Kriterien ausgewählt, beispielsweise Finanzergebnis, Innovation und Nutzen für Kunden, Mitarbeiter, Investoren und Gesellschaft. Um die Preise bewerben sich zahlreiche Teilnehmer aus der ganzen Welt, darunter große internationale börsennotierte Konzerne und Organisationen des öffentlichen Sektors genau wie dynamische und innovative Fachexperten.



Informationen zu den VITROS® Systemen



Die VITROS® Chemie-, Immundiagnostik- und integrierten Systeme von Ortho Clinical Diagnostics sind ein Portfolio von Produkten und patentierten Basistechnologien, die klinischen Laboren bei der Diagnose, Beobachtung und Behandlung von Krankheiten helfen. VITROS® Produkte sind darauf ausgelegt, klinische Labore beim Überwinden organisatorischer, betrieblicher und wirtschaftlicher Herausforderungen zu unterstützen.



VITROS Immunodiagnostic Products NEPHROCHECK Test Reagent Pack



Das VITROS Immunodiagnostic Products NEPHROCHECK Test Reagent Pack ist zur direkten quantitativen Bestimmung (in vitro) von TIMP-2 (Gewebeinhibitor der Metalloproteinase 2) und IGFBP-7 (Insulin-ähnlicher Wachstumsfaktor-bindendes Protein 7) im menschlichen Urin mit dem VITROS 3600 Immunodiagnostic System und dem VITROS 5600 Integrated System als Instrument vorgesehen, um die klinische Risikobeurteilung von akutem Nierenversagen bei schwerkranken Patienten zu unterstützen.



Astute Medical®, das AM Logo, Astute140®, NEPHROCHECK®, das NEPHROCHECK® Logo und AKIRisk® sind eingetragene Marken der Astute Medical, Inc., in den Vereinigte Staaten. Weitere Informationen zu Marken und anderen intellektuellen Schutzrechten zu diesem Produkt, einschließlich internationaler Marken, finden Sie unter AstuteMedical.com/about/intellectualproperty (http://astutemedical.com/about/intellectualproperty).



Informationen zu Ortho Clinical Diagnostics



Ortho Clinical Diagnostics ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich In-vitro-Diagnostika für klinische Labore und Immunhämatologie. Die hochwertigen Produkte und Dienstleistungen von Ortho werden von Krankenhäusern, Krankenhausverbunden, Blutbanken und Laboren in mehr als 125 Ländern und Territorien in Anspruch genommen und unterstützen die fundierte Entscheidungsfindung von Gesundheitsfachkräften bei der Patientenbehandlung. Im Bereich Immunhämatologie erhöhen die Produkte zur Blutgruppenbestimmung von Ortho die Patientensicherheit durch Abgleich von Blutgruppe und Blutkonserveneinheit. Ortho unterstützt effiziente und effektive Abläufe in klinischen Laboren auf der ganzen Welt durch moderne Testmethoden, Automatisierung, Informationsmanagement und Auswertungs-Tools, um die Patientenversorgung zu verbessern. Ortho will mittels Diagnostik die Lebensqualität von Patienten verbessern und Leben retten. Dazu wird das Mögliche neu erdacht. Seit mehr als 75 Jahren ist dies das Leitbild und die Motivation von Ortho, um sich kontinuierlich zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter www.orthoclinicaldiagnostics.com.



© Ortho Clinical Diagnostics 2017



i Meersch M,Schmidt C, Hoffmeier A, et al. Prevention of cardiac surgery-associated AKI by implementing the KDIGO guidelines in high risk patients identified by biomarkers: the PrevAKI randomized controlled trial. Intensive Care Med. 21. Jan. 2017.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/611423/OCD_only_black.jpg



OTS: Ortho Clinical Diagnostics newsroom: http://www.presseportal.de/nr/125697 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_125697.rss2



Pressekontakt: Jane Ward Ortho Clinical Diagnostics 908-210-0118 Jane.ward@orthoclinicaldiagnostics.com