neue verpackung: Seit 2015 organisiert das DVI jährlich einen gemeinsam Tag der Verpackung für Deutschland und Österreich. Dieses Jahr hat er es sogar in die Tagesschau geschafft. Fällt Ihr Fazit entsprechend positiv aus? Thomas Reiner: Insgesamt ja. Wir haben mit dem dritten Tag der Verpackung wieder einen guten Schritt in die richtige Richtung getan. Über eine repräsentative Befragung der Bundesbürger zum Thema Verpackung und Recycling haben wir dieses Jahr auch noch einmal eine stärkere Präsenz in den Medien erzielen können. Das ist natürlich klasse und ganz in unserem Sinne. Unser Kommunikationsvorstand Stephan Wirtz hat da mit seiner Kompetenz und seiner unglaublichen Erfahrung, die er von Jeschenko mitbringt, einen super Job gemacht - genau wie unsere Geschäftsführerin Kim Cheng, die das mit großem Erfolg vorangetrieben hat. Die Medienpräsenz zeigt doch sehr deutlich, dass wir als Branche durchaus etwas zu sagen haben, wenn wir uns trauen. Wir können die Öffentlichkeit mit unseren Themen erreichen und interessieren. Das DVI bringt die notwendige Absenderkompetenz mit, um öffentlichkeitswirksam zu agieren. Darüber hinaus können wir über die ersten drei Jahre "Tag der Verpackung" hinweg auf eine gute Vielfalt von Veranstaltungen blicken, die die teilnehmenden Unternehmen auf die Beine gestellt haben. Die Angebote reichen vom klassischen Tag der offenen Tür über die gezielte Ansprache des schulischen und studierenden Nachwuchses mittels Werksführungen bis hin zum Video-Wettbewerb und Infoveranstaltungen. 2017 gab es zudem einen zentralen Studierendenkongress in Berlin, den wir gemeinsam mit dem Dualen System Deutschland organisiert haben und der ein voller Erfolg war. Insgesamt können wir in der Breite aber sicherlich noch zulegen.

neue verpackung: Der Tag der Verpackung soll Schnittstelle von Verpackungswirtschaft und Öffentlichkeit sein. Geht es dabei vordringlich um gezielte Informationen für ein besseres Image? Thomas Reiner: Das Image der Verpackung könnte sicherlich besser sein. Ganz klar, dass das eine Ausrichtung der Kampagne ist, genau wie fundierte Fakten und Zahlen, mit denen wir die Leistungen der Verpackung ins rechte Licht rücken. Es geht im Grunde aber um etwas viel Grundsätzlicheres und Wichtigeres: Wir müssen als Unternehmen unsere Häuser öffnen. Wir müssen die Leute einladen, die Welt der Verpackung von innen heraus kennenzulernen. Verpackung ist spannend! Das müssen wir im direkten Kontakt vermitteln. Es zeigt sich doch immer wieder, dass die Menschen begeistert sind, wenn wir sie in unsere Welt holen. Das aber müssen wir auch tun. Wenn wir diese Hürde nicht nehmen, wird die Verpackung auch in Zukunft immer wieder nur aus der Mülltonne heraus betrachtet und beurteilt ...

