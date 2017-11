JAKARTA (dpa-AFX) - Wegen eines drohenden Vulkanausbruchs bleibt der internationale Flughafen der Ferieninsel Bali auch am Mittwoch noch geschlossen. Die Schließung des Airports nahe der Hauptstadt Denpasar gelte zunächst bis 7.00 Uhr (Ortszeit) am Donnerstagmorgen, sagte Katastrophenschutzsprecher Sutopo Nugroho. Der tropische Zyklon "Cempaka" treibe Vulkanasche des Mount Agung auf einer Höhe von gut 7600 Metern in südwestliche Richtung, so der Sprecher.

Es wird unter anderem befürchtet, dass die Asche die Triebwerke der Flugzeuge beschädigen könnte. Mehrere Tausende Urlauber sitzen deshalb auf Bali fest, darunter nach Schätzungen auch mehrere hundert Deutsche. Heftiger Regen im Zuge des Zyklons habe zudem zu Überschwemmungen und Erdrutschen geführt. Dabei seien auf der Hauptinsel Java in dieser Woche bereits elf Menschen ums Leben gekommen, sagte Sutopo weiter./apa/gma/DP/zb

