Glattbrugg - Ob Anfänger oder Profi - die perfekte Linie zieht man am besten im wahren Schnee. Warum das Pulver nicht mal beim Heli-Skiing, auf dem Motorschlitten oder mit Schneeschuhen testen? Eine Reise in den Schnee lohnt sich immer!

Curling in Arosa

Langeweile im Winter? Das muss nicht sein! Die Wintersaison bietet zum Beispiel in Arosa unzählige Aktivitäten: Bei einer Curling-Schnupper-Stunde fordert man sich gegenseitig heraus, bei einer Pferdeschlitten-Fahrt kann die Winterlandschaft bestaunt werden oder bei einem Eishockey-Match feuert man den legendären EHC Arosa an. Los, aus dem Sofa und raus in den Winter!

Die 8-tägige "Aroser Winter-Wohlfühlwoche" in Arosa ist bei Migros Ferien ab CHF 945.- pro Person buchbar, inklusive 7 Übernachtungen in der 3.5-Sterne-Unterkunft "Hotel Altein" im Doppelzimmer mit Halbpension, 1x Curling-Schnupper-Stunde, 1x romantische Pferdeschlittenfahrt, 25-minütige Massage nach Wahl sowie 1x Fondue-Plausch im Panorama-Restaurant. www.migros-ferien.ch/h-1900814

Ski- und Snowboardfahren in Davos

Skipisten à gogo: In der Schweiz lebt sich der Skitraum zum Beispiel in Davos mit fünf Ski-Gebieten - Jakobshorn, Parsenn/Gotschna sowie Madrisa und Rinerhorn. Rund 300km schneesichere Pisten und 57 Skilifte sorgen für ungetrübten Ski- und Snowboard-Spass. Auch Schlittelfreunde haben Fun auf der 2.8km langen Schlittelbahn durch den Schatzalp-Zauberwald. Ab auf die Piste!

Das 6-tägige Skipauschale-Schnäppchen-Angebot in der 3-Sterne Unterkunft "Club-Hotel Davos" in Davos ist bei Hotelplan ab CHF 475.- pro Person buchbar, inklusive 5 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Halbpension sowie 5-Tages-Skipass (Mo-Fr). Kinder bis 6 J. übernachten kostenlos (ohne Skipass), von 6-12 J. mit 50%-Reduktion und von 12-16 J. mit 30%-Reduktion im Zimmer mit 2 Vollzahlenden. www.hotelplan.ch/h-1900066

Heli-Skiing und -boarding in Alaska

Gipfelstürmer? Dann nichts wie los nach Alaska. Die Region rund um Valdez bietet Heli-Skifahrern und -Boardern pures Abenteuer auf bis zu 1'900 Höhenmetern ...

