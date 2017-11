Warum stehen wir Deutschen so arg auf Bargeld?

In keinem Euro-Land tragen die Menschen so viel Schein- und Münzgeld herum, wie hierzulande. Mit durchschnittlich 103 Euro ist es mehr als dreimal so viel als in Portugal. Ist Bargeld irgendwie in unserer DNA enthalten?

Bargeld lacht. Die neue Studie "The use of cash by households in the euro area" der EZB gibt Klarheit über die Bargeld-Vorlieben der Euro-Mitglieder. Während wir Deutsche mit 103 Euro nur mit etwas mehr als die Luxemburger (102 Euro) im Geldbeutel herumlaufen, sind unsere französischen Nachbarn deutlich bescheidener.

In Frankreich läuft man lediglich mit 32 Euro in bar herum. Lediglich unsere südlichen Nachbarn aus Österreich kommen mit 89 Euro noch auf Platz 3 und damit in den Bereich der Bargeldfans. Zypern und Griechenland dürften mit Blick auf die wirtschaftliche Lage ebenfalls eher auf Bargeld, denn auf Plastikgeld setzen. Anders sind deren Plätze 4 und 5 nicht zu erklären. Ansonsten ist das Bild eindeutig. Bargeld ist in der Eurozone out.

Den vollständigen Artikel lesen ...