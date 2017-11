Dubai, Vae und Mumbai (ots/PRNewswire) -



Irrfan Khan, international bekannter Schauspieler aus Indien, startete seine Karriere als Jury-Mitglied der Show



Living Talent, das interkontinentale Unternehmen für Talentsuche, kündigte den Beginn von Masterpiece 2017 an, eine internationale Show, die vom 15.-16. Dezember 2017 in Dubai Festival City stattfinden wird. Zur ersten Talent-Show dieser Art reisen kongeniale Wettbewerber aus aller Welt an, um in den Bereichen Kunst & Handwerk, Darbietung und Innovation gegeneinander anzutreten. Die Kandidaten präsentieren einer renommierten Jury ihr einzigartiges Talent - in den einzelnen Kategorien wird der Titel "The Living Masterpiece" verliehen.



Die internationale Jury setzt sich aus unterschiedlichen Berühmtheiten aus fünf Kontinenten zusammen:



- Natalia Oreiro, Sängerin und Schauspielerin aus Argentinien - Conor Walton, Künstler aus Großbritannien - Marina Debris, Künstlerin und Designerin aus Australien - Adam Miller, Künstler aus den USA - Roopam Sharma, Empfänger MIT Award, Sozialinnovator - Mayur Ramgir, international bekannter Innovator und Autor - Irrfan Khan, indischer Schauspieler mit Hollywood-Präsenz - Lauren Gottlieb, Filmstar im indischen Film "ABCD"



*Unterstützt durch Self-Made-Stars wie RJ Naved, Rannvijay Singh, Richa Chadda und Karan Wahi



225 kongeniale Teilnehmer, online anhand einer Video-Einreichung ausgewählt, fliegen nach Dubai (gemeinsam mit einem Partner), wo sie gegen internationale Wettbewerber antreten. Besonders hervorstechenden Künstlern mit einem außergewöhnlichen Werdegang erlassen die Organisatoren die Teilnahmegebühr. Jury und Zuschauer entscheiden gemeinsam welcher Kandidat es in das Finale schafft, den Preis von 10.000 US-Dollar gewinnt und als Darsteller in einer zukünftigen internationalen Internet-Serie der Living Talent Media Group dabei sein wird.



Masterpiece 2017 lädt Risikoanleger und Business Angels dazu ein, Startkapital sowie wertvolle Erfahrung aus der Praxis einzubringen und Büroraum für die Gewinner zur Verfügung zu stellen. Den Gewinnern wird außerdem eine Finanzierung durch ZLab in Aussicht gestellt - bekräftigt durch die Shark Tank-Prominenz und den Erfinder Kevin Harington aus "As seen on TV".



Bewerbungsverfahren



- Upload des Talent-Nachweises teilnahmeberechtigter Kandidaten (zwischen 18 und 26 Jahren) in Form eines Videos aus einer der drei Kategorien: Kunst & Handwerk, Darbietung, Innovation unter http://www.livingtalent.org



- Zahlung der Teilnahmegebühr in Höhe von 1.600 Rs (reist der Teilnehmer allein an, erfolgt nach Eingabe des folgenden Codes ein Preisnachlass in Höhe von 40 %: GOaloneDXB); die Gebühr deckt Kosten für Flug, Aufenthalt, Essen, Transfer und Wertgutscheine in Höhe von 30,00 US-Dollar



- 225 Teilnehmer, die in die engere Auswahl gekommen sind, werden mit einer Begleitung kostenfrei nach Dubai eingeladen



