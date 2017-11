Mit dem neuen Raketentest nähert sich Nordkorea seinem Ziel, eine globale Atommacht zu werden. Die USA müssen sich bald entscheiden: ein eigentlich undenkbarer Krieg oder ein extrem brüchiger Frieden. Ein Kommentar.

Mit dem erneuten Test einer Langstreckenrakete hat Nordkorea am Mittwoch eines unterstrichen: Selbst von schärfsten Sanktionen wird sich das Regime um Führer Kim Jong Un kaum davon abbringen lassen, sich in eine wirkliche Atommacht mit globalem Bedrohungspotenzial zu verwandeln.

Die Auswertung der Flugbahn der Rakete dauert zwar noch an. Aber möglicherweise hat die Flugkörper sogar das Potenzial gehabt, die Ostküste der USA zu erreichen. Das Geschoss flog zwar nur 960 Kilometer weit, bevor sie rund 200 Kilometer vor der japanischen Küste ins Japanische Meer stürzte. Aber dafür lag der Scheitelpunkt des 50-minütigen Fluges mit 4500 Kilometern so hoch wie nie. Auf einer normalen Flugbahn könnte die Rakete damit 13.000 Kilometer weit fliegen, meinte der amerikanische Raketenexperte David Wright in einer ersten Schätzung.

Doch es gibt noch mehr Grund zu Beunruhigung als die geschätzte Reichweite. Die Rakete scheint zwar bei ihrem Wiedereintritt in die Erdatmosphäre zerbrochen zu sein. Aber einige Experten vermuten, dass Nordkoreas Militärs ohnehin weniger die Raketentechnik, sondern eher den Schutzschild testen wollten, der die Atomsprengköpfe vor dem Verglühen bewahrt. Dieser Test wäre damit eine wichtige Vorbereitung für einen angedrohten Test einer Atombombe irgendwo über dem Pazifik. Auch die Glaubwürdigkeit Nordkoreas als Atommacht hängt davon ab.

Damit würde Nordkorea die Eskalation des Konflikts mit den USA weiter auf die Stunde der Wahrheit zuspitzen: die offizielle Erklärung Kims, dass Nordkorea eine vollständige Atommacht ist. US-Präsident Donald Trump hatte wiederholt angedroht, er wolle Nordkorea nicht gestatten, die USA atomar bedrohen zu können. Damit würde Trump vor der Wahl stehen, entweder Nordkorea trotz seiner Drohung mehr oder wenig stillschweigend als Atommacht zu akzeptieren und eine neue Abschreckungspolitik zu etablieren oder Kims Regime durch Militärschläge zur atomaren Abrüstung zu zwingen.

In der Vergangenheit haben sich Militärs und Politik gegen die militärische Option ausgesprochen. Denn Experten haben Angst vor einem großen Krieg mit möglicherweise Millionen von Opfern in Nord- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...