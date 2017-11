Moneycab.com: Herr Michel, Ypsomed hat den Umsatz im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2017/18 um über 15% gesteigert und unter dem Strich auch etwas mehr verdient. Ein kleiner Wermutstropfen ist der Umsatzrückgang im Segment Delivery Systems. Wie beurteilen Sie die Performance in diesem Bereich?

Simon Michel: Die Entwicklung des Umsatzes von Delivery Systems entsprach unseren Erwartungen. Wir planten mit einem schwächeren ersten und einem stärkeren zweiten halben Jahr. Im zweiten halben Jahr werden wir mit rund 20% wachsen, so dass wir übers ganze Jahr mit gegen 10% wachsen werden. Zudem haben wir im Frühling eine neue Produktionslinie installiert und hochgefahren. Das hat Auswirkungen auf den laufenden Betrieb und bringt Einschränkungen mit sich. Zusätzlich hat ein Partner entschieden, ein Produkt mittelfristig vom Markt zu nehmen. Die laufende Akquisition neuer Aufträge ist aber weiterhin hoch. Deshalb sind wir mit der Leistung im Bereich Delivery Systems zufrieden.

Was nährt die Zuversicht für die zweite Jahreshälfte?

Aufgrund der bestehenden Auftragslage und der damit verbundenen Einsatzplanung unserer Kapazitäten können wir die Produktion für das zweite Halbjahr gut abschätzen. Daher sind wir zuversichtlich.

"Im zweiten halben Jahr werden wir mit rund 20% wachsen, so dass wir übers ganze Jahr mit gegen 10% wachsen werden."

Simon Michel, CEO Ypsomed

Ein Umsatzwachstum von über 25% wurde im Segment Diabetes Care erreicht, in dem zu Jahresbeginn die Insulinpumpe YpsoPump lanciert wurde. In wie vielen Ländern ist YpsoPump mittlerweile eingeführt und wie sind die Rückmeldungen?

Bis Jahresende wird die mylife YpsoPump in 10 Ländern eingeführt sein. Im Jahr 2018 wird der Markteintritt in 10 weiteren Ländern erfolgen. Wir waren zugegebenermassen im Vorfeld bezüglich der Akzeptanz und Rückmeldungen etwas nervös. Die Einführung einer neuen Insulinpumpe ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Umso mehr sind wir über die positiven Rückmeldungen und die anhaltend hohe Zufriedenheit von Patienten und Experten erfreut. Wir sehen, dass der Bedarf nach einer einfachen und handlichen Insulinpumpe vorhanden ist. Das stimmt uns positiv in Hinblick auf die Markteinführung und die Expansion in neue Märkte.

Was unterscheidet die YpsoPump denn von anderen Insulinpumpen?

Das Grundkonzept ist, Menschen mit Diabetes ein einfaches System zur Verfügung zu stellen. Eine Insulinpumpe, die für den Anwender einfach und diskret zu bedienen ist, verbessert die Therapietreue und das Therapiemanagement massgeblich. Die mylife YpsoPump besticht durch ihre Robustheit und Zuverlässigkeit. Sie ist fast halb so gross und schwer wie Wettbewerbsprodukte, verfügt über einen Touch-Screen, ist sprachneutral in der Bedienung und kann daher von fast jedem bedient und getragen werden. Zudem entwickeln wir sie zu einem durchgängigen System weiter.

Wie sieht der weitere Fahrplan aus?

Wir haben vor kurzem die Freigabe für unser Produkt-Update bekommen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...