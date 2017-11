The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.11.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.11.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A0LRSN4 COBA OPF895 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A0TF652 AAREAL BANK HPF 07/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A0XX103 AAREAL BANK HPF 08/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1X3JX3 IKB DT.IND.BK.MTN 13/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB3C10 BAY.LDSBK.IS 15/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T8Y3 DZ BANK IS.A698 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2FM5 LB.HESS.THR.CARRARA03A/16 BD00 BON EUR N

CA XFRA US02406PAN06 AMER.AXLE+MFG 2019 BD00 BON USD N

CA NW6F XFRA DE000NRW21B0 LAND NRW SCHATZ12 R1225 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0860567477 COVENTRY BLDG 12/17 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA CA29290ZAG50 ENBRIDGE GAS DIS.2017 MTN BD02 BON CAD N

CA XFRA DE000LB0P9K2 LBBW NK STUFENZINS 12/17 BD02 BON NOK N

CA XFRA XS0334249223 BARCLAYS BK 07/17MTN REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1146627473 AMADEUS FIN. 14/17 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1147506627 EIB EUR.INV.BK 14/17 MTN BD02 BON IDR N

CA FLP6 XFRA LU0132151621 BNPP L1-DIV.WLD.STB.CL.C. FD00 EQU EUR N