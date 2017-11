FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.11.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

PL2 XFRA CA7005632087 PARK LAWN CORP. 0.025 EUR

V0Y XFRA US9290891004 VOYA FINANCIAL INC.DL-,01 0.008 EUR

C7J1 XFRA CA83179X1087 SMARTCENTRES REIT V.VTG 0.096 EUR

KCH XFRA US49714P1084 KINSALE CAP.GRP.INC. -,01 0.050 EUR

4OQ1 XFRA US00123Q1040 AGNC INV.CORP. DL-,001 0.151 EUR

305 XFRA CA1407544099 CARA OPERATIONS SUB.VOT. 0.067 EUR

EEP XFRA LU1291091228 BNPPE.-F.E./N.D.E.UEQDDIS 1.580 EUR

6LQ XFRA CA4296442060 HIGH ARCTIC EN. SVCS 0.011 EUR

6LT XFRA CA09076P1045 BIRD CONSTRUCTION 0.021 EUR

XFRA DE000HSH3461 HSH NORDBANK MZC 17 12/18 0.000 %

XFRA DE000HSH35E5 HSH NORDBANK MZC 18 12/19 0.000 %

PIV XFRA US0625401098 BK OF HAWAII DL 2 0.438 EUR

ACCA XFRA US0393804077 ARCH COAL INC. A DL-,01 0.294 EUR

MUF XFRA KYG5784H1065 MANCHESTER UTD (NEW) A 0.076 EUR

CP4 XFRA AU000000ALQ6 ALS LTD 0.051 EUR

SW6 XFRA US85254J1025 STAGINDUTRIAL INC. DL-,01 0.099 EUR

7PS XFRA CA7397211086 PRAIRIESKY ROYALTY LTD 0.041 EUR

6BD XFRA CA05651W2094 BADGER DAYLIGHTING LTD 0.025 EUR

2AYA XFRA CA05329N1024 AUTOMOTIVE FINCO CORP. 0.011 EUR

636 XFRA CA82621K1021 SIENNA SENIOR LIV. 0.049 EUR

FVEN XFRA CA8908953034 TORC OIL + GAS LTD 0.013 EUR

CO3A XFRA US2220702037 COTY INC.CL.A DL -,01 0.105 EUR

0YU XFRA US98850P1093 YUM CHINA HLDGS DL-,01 0.084 EUR

2P5 XFRA KYG7114V1023 PINGTAN MARINE ENT.DL-,01 0.008 EUR

31K XFRA CA05277B2093 AUTOCANADA INC. 0.066 EUR

TN1 XFRA US8803451033 TENNANT CO. DL-,375 0.177 EUR

EGG XFRA US29272W1099 ENERGIZER HLDG.NEW DL-,01 0.244 EUR

RL1 XFRA US7496071074 RLI CORP. DL 1 1.649 EUR

AAO XFRA US0003602069 AAON INC. DL-,004 0.109 EUR

17T XFRA US8872281048 TIME INC. DL-,01 0.034 EUR

3FF XFRA US36116M1062 FUTUREFUEL CORP. DL-,0001 0.050 EUR

C0Y XFRA CA14150G4007 CARDINAL ENERGY LTD 0.023 EUR

AY3 XFRA GB00BLP5YB54 ATLANTICA YIELD PLC DL-10 0.244 EUR

31F XFRA CA58457V5036 MEDICAL FACILITIES NEW 0.062 EUR

9ME1 XFRA CA02153D2014 ALTERRA POWER CORP. 0.008 EUR