Beim Spezialchemiker Clariant läuft alles auf einen nächsten Konflikt mit dem Investor White Tale zu. Dieser hatte bekanntlich dafür gesorgt, dass die ursprünglich geplante milliardenschwere Fusion mit dem US-Chemiekonzern Huntsman abgeblasen werden musste. White Tale sieht sich nach diesem Erfolg in der Position, drei Verwaltungsratssitze zu fordern, um sein grösstes Ziel, den Verkauf der Sparte Plastics & Coatings, durchzusetzen. Clariant setzt sich diesem Ansinnen weiterhin entgegen, sieht sich aber von Marktseite nun nach der abgesagten Huntsman-Fusion unter Druck gesetzt, eine neue Geschäfts-Strategie zu präsentieren.Nach neuesten Hinweisen will man dies Anfang des kommenden Jahres tun. Dabei dürften wohl auchkurzfristige Massnahmen eine Rolle spielen, wobei sowohl andere M&A-Aktivitäten als auch Wohltaten für die Aktionäre, sprich mögliche Aktienrückkäufe oder Sonderdividenden, miteinbezogen werden dürften. In der Gesamteinschätzung rechnen wir nicht damit, dass Grossaktionär White Tale mit seinem Forderungskatalog besonders weit kommt. Denn Clariant hat seinerseits viel Unterstützung durch andere Anlegerkreise. Allerdings wird man hier generell eine neue Strategie liefern müssen, um die jüngsten Kurszuwächse weiterhin rechtfertigen zu können. An dieser Stelle raten wir zum weiteren Halten. Wir sehen zwar weiterhin von einem Kursziel ab, ziehen aber nun einen neuen Stop-Loss bei 23,40 Franken ein.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Zürcher Trend Nr. 48 vom 29.11.2017.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info