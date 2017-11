FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch leicht gestiegen und hat damit einen Teil der Verluste vom Vortag wieder wettgemacht. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1854 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher im Kurs als am Vorabend. Am Vortag hatten überraschend starke Konjunkturdaten aus den USA dem US-Dollar noch Auftrieb verliehen und der Euro war im Gegenzug zeitweise bis auf 1,1827 Dollar gefallen.

Im November erreichte die Konsumlaune der Amerikaner den höchsten Stand seit 17 Jahren. Außerdem hatte der für die Nachfolge von Janet Yellen an der Spitze der US-Notenbank Fed nominierte Währungshüter Jerome Powell einen klaren Hinweis für eine Zinserhöhung im Dezember geliefert.

Im weiteren Handelsverlauf könnten wichtige Konjunkturdaten aus der Eurozone und aus den USA für neue Impulse sorgen. Auf dem Programm stehen Daten zur Stimmung in den Unternehmen des gemeinsamen Währungsraums am späten Vormittag und zum US-Wirtschaftswachstum am Nachmittag./jkr/das

ISIN EU0009652759

AXC0035 2017-11-29/07:31