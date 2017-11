"Wir stellen hier unser komplettes Sortiment her", beschreibt Josef Sennhauser, CEO Röfix, Schweiz. "Unter den rund 200 verschiedenen Baustoffen befinden sich beispielsweise Feinputze, verschiedene Betonarten, Mauermörtel, Estrich oder Kleber", wirft Werksleiter Gerhardt Welte ein. "Also Produkte mit ganz unterschiedlichen Fließeigenschaften." Und genau hier liegt die Herausforderung. Denn um wettbewerbsfähig zu sein, ist nicht nur die hohe Qualität der Baustoffe wichtig. "Hersteller müssen ihre Ware auch pünktlich und zuverlässig zu den Händlern und Endkunden liefern können", betont Sennhauser. "Termintreue ist ein ganz entscheidender Faktor für Kundenzufriedenheit." Dazu benötigte die Schweizer Niederlassung eine Verpackungslinie, die in der Lage ist, die unterschiedlichen Materialien schnell und vor allem flexibel in Säcke zu füllen, diese zu palettieren und anschließend die fertigen Stapel mit einer Stretchhaube zu verpacken. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Ausfällen an einzelnen Maschinen und die Mitarbeiter mussten die Linie bei Produktwechseln oft aufwendig umstellen - beides kostete Zeit.

Anspruchsvolle Partnerwahl

Röfix konnte in anderen Werken mit Lösungen der Beumer Group bereits gute Erfahrungen sammeln. Deswegen wandten sich die Verantwortlichen an den Komplettanbieter für die Abfüll-, Palettier- und Verpackungstechnik. "Zuverlässigkeit setzen nicht nur unsere Kunden voraus, sondern auch wir bei unseren Zulieferern", sagt Welte. Zentrale Anforderungen an die Verpackungslinie waren neben der Flexibilität insbesondere eine wirtschaftliche Arbeitsweise, eine hohe Wartungsfreundlichkeit sowie ein umfassender Customer Support. Beide Unternehmen waren sich über Umfang und Terminierung schnell einig, und das Projekt konnte starten.

Abgefüllt: nicht zu viel, nicht zu wenig

Da die Produktpalette der hier hergestellten Baustoffe sehr breit ist, installierte der Anlagenbauer eine nach dem Luftfüllprinzip arbeitende Abfüllanlage vom Typ Beumer Fillpac R. Die Säcke verwiegt die Anlage während des Füllvorgangs. Dazu ist sie mit einer eichfähigen elektronischen Wägeeinrichtung ausgestattet. Diese ermöglicht es, dass die Anlage die Säcke stets mit der gleichen Menge füllt. Eine spezielle Software gleicht dabei permanent das Gewicht ...

