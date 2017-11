Sofinnova Partners, eine führende Risikokapitalgesellschaft im Bereich Life Sciences, die sich auf Europa konzentriert, stellt Maina Bhaman als neue Partnerin vor

Maina Bhaman wird für Sofinnova Partners als Investorin mit einer langjährigen Erfolgsgeschichte im Gesundheitssektor tätig werden. Seit 2006 war sie als Director of Healthcare Investment bei Touchstone Innovations (formerly Imperial Innovations) in London (GB) tätig. Sie leitete oder leitete gemeinsam mit anderen Partnern zahlreiche Investments und war Mitglied mehrerer Boards of Directors von britischen Biotechnologie-Unternehmen, wie Autifony, Cellmedica, Psioxus Therapeutics, Pulmocide, Topivert Pharma, Puridify (verkauft an GE), Thiakis (verkauft an Wyeth) und Respivert (verkauft an J&J). Davor arbeitete sie für Forschungs- und Entwicklungsteams mehrerer britischer und US-amerikanischer Biotechnologie-Unternehmen, darunter Celltech, Oxford Glyco Sciences, Chimeric Therapies und GeneMedicine. Maina Bhaman hat den akademischen Grad eines Bachelor of Science an der University of Texas in Austin (Vereinigte Staaten) und einen Grad als Master of Business Administration (MBA) an der Imperial Business School in London (Großbritannien) erworben.

Als langjähriges Mitglied des Biotechnologie-Ökosystems genießt Maina Bhaman höchste berufliche und institutionelle Anerkennung und wurde über einen Zeitraum von mehreren Jahren als eine der herausragenden Frauen des Biopharma-Sektors in Großbritannien ausgezeichnet. Mit Maina Bhaman an seiner Seite wird Sofinnova Partners weiterhin ein wahrhaft internationales Team mit einzigartiger Vielfalt bilden.

Maina Bhaman erklärte: "Ich bin äußerst erfreut, ein derart erfahrenes Team wie Sofinnova Partners als Partnerin begleiten zu können. Wir haben bereits im Rahmen zahlreicher Koinvestitionen kooperiert und teilen sehr entschieden ein gemeinsames Konzept und eine gemeinsame Vision. Ich freue mich bereits darauf, meine Leidenschaft der Unterstützung von Unternehmern bei der Entwicklung von paradigmen-verändernden Technologien zu verfolgen, um einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten leisten zu können."

Antoine Papiernik, Managing Partner and Chairman of Sofinnova Partners, ergänzte: "Wir sind hocherfreut, Maina Bhaman als Partnerin in unserem Team begrüßen zu können. Ihre Kompetenz und ihre Erfolgsgeschichte sind eine perfekte Ergänzung für unser Team und unsere Strategie. Diese Verstärkung ergänzt unsere internationale Reichweite und wird einen zusätzlichen Beitrag zum Wachstum von Sofinnova Partners leisten."

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

