DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Nach dem jüngsten nordkoreanischen Raketentest haben Japan, die USA und Südkorea eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats beantragt. Das teilte der derzeitige italienische Vorsitzende des Gremiums am Dienstag am Sitz der Vereinten Nationen in New York mit. Das Treffen solle voraussichtlich noch am Mittwoch stattfinden. Im Sicherheitsrat sitzt mit China der einzige noch verbliebene Verbündete Pjöngjangs. Vor allem die USA wollen, dass Peking mehr wirtschaftlichen Druck auf Pjöngjang ausübt, um es im Streit um sein Atom- und Raketenprogramm zum Einlenken zu bringen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 BIP 3Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +3,3% gg Vq 1. Veröff.: +3,0% gg Vq zuvor: +3,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,2% gg Vq 1. Veröff.: +2,2% gg Vq zuvor: +1,0% gg Vq 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.623,60 -0,09% Nikkei-225 22.607,29 +0,54% Hang-Seng-Index 29.681,95 +0,00% Kospi 2.527,67 +0,54% Shanghai-Composite 3.326,78 -0,21% S&P/ASX 200 6.011,10 +0,45%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich präsentiert sich das Börsengeschehen an den Märkten in Ostasien. Die chinesischen Börsen in Schanghai und Hongkong haben nach Gewinnen zum Start inzwischen ins Minus gedreht. In Japan und Australien haben die Käufer Oberwasser, in Südkorea drückt die Samsung-Aktie den Gesamtmarkt. Der neuerliche Raketentest des Regimes in Nordkorea spielt an den Börsen kaum eine Rolle. Die Schwäche an den chinesischen Märkten hält - mit kleinen Zwischenerholungen - bereits seit vergangenen Donnerstag an. Hier schwelt die Sorge, dass die Regierung in Peking den Schattenbankensektor strenger regulieren könnte. Zu den Hauptverlierern gehören Halbleiterwerte, unter denen Will Semiconductor und CIG Shanghai mehr als 6 Prozent verlieren. Auch in Japan, wo der Gesamtmarkt im Plus liegt, stehen die Aktien dieses Sektors auf den Verkaufslisten. So geben Tokyo Electron 4,6 Prozent nach. Teilnehmer begründen die Abgaben im Sektor mit der Abstufung von Samsung Electronics und Taiwan Semiconductor durch Morgan Stanley am Montag. Dies habe Sorgen um die Gesundheit der Branche geweckt. Ansonsten sieht es in Tokio recht freundlich aus. Dabei spielt der Yen den Bullen in die Hände, denn er hat am Vortag nach Börsenschluss stetig gegen den US-Dollar nachgegeben. Aktuell wird die US-Devisen mit 111,53 Yen bezahlt nach Ständen knapp über 111 am Dienstagmorgen. Auch der australische Markt verzeichnet mit 0,4 Prozent solide Gewinne. Hier stützen die schwer gewichteten Bankenwerte, die bereits an der Wall Street gesucht waren und auch in Japan nach oben laufen. Gestützt wird der Markt aber auch von den festen Rohstoffwerten. In Seoul setzt die Sanmsung-Aktien nach der dienstäglichen Zwischenerholung ihren Abwärtslauf wieder fort und fällt nun um weitere 0,9 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Für die Aktien von Marvell Technology ist es am Dienstag im nachbörslichen Handel nach oben gegangen. Der Chiphersteller hat im dritten Quartal besser abgeschnitten als Experten erwartet hatten. So lag der bereinigte Gewinn je Aktie mit 34 Cent um ein 1 Cent über der Prognose. Auch die Marvell-Ziele für das vierte Quartal übertreffen die bisherigen Schätzungen der Experten. Die Aktie gewann auf nasdaq.com bis 19.59 Uhr Ortszeit 3,1 Prozent auf 24 Dollar. Dagegen stürzte die Autodesk-Aktie ab. Hier lasteten die Umbau-Pläne, die das Software-Unternehmen mit der Veröffentlichung von Quartalszahlen mitgeteilt hat. Ihnen zufolge sollen über 1.000 Arbeitsplätze abgebaut werden. Der bereinigte Verlust je Aktie fiel mit 12 Cent etwas besser aus als die von Analysten erwarteten 13 Cent. Die Aktie verbilligte sich bis 20.00 Uhr um 10,6 Prozent auf 116,10 Dollar. Die Aktie von Wells Fargo hat mit leichten Aufschlägen auf die Umbaupläne des Finanzkonzerns reagiert. Das Unternehmen will aus dem Personalversicherungsgeschäft aussteigen und ab sofort Marketing und Werbung für den Bereich herunterfahren. Die Bank plant seit längerem, das Versicherungsgeschäft generell einzudampfen und hat in diese Richtung bereits einige Schritte unternommen. Die Aktie legte bis 19.30 Uhr 0,3 Prozent auf 55,73 Dollar zu. Im regulären Geschäft hatte das Papier bereits mit dem festen Finanzsektor 3 Prozent gutgemacht.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.836,71 1,09 255,93 20,62 S&P-500 2.627,04 0,98 25,62 17,34 Nasdaq-Comp. 6.912,36 0,49 33,84 28,41 Nasdaq-100 6.422,56 0,26 16,59 32,05 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 832 Mio 764 Mio Gewinner 2.024 1.122 Verlierer 946 1.828 Unverändert 119 127

Fester - Angetrieben von den Finanzwerten hat sich am Dienstag die Rekordjagd an der Wall Street fortgesetzt. Sowohl der Dow-Jones-Index, als auch S&P-500 und Nasdaq-Composite schlossen auf neuen Allzeithochs. Auslöser für die Kursgewinne der Finanzwerte war die Anhörung des designierten US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats. Er hält eine Zinserhöhung im Dezember für wahrscheinlich. Powell hat sich zudem gegen eine schärfere Regulierung von Banken ausgesprochen und eine regulatorische Entlastung kleinerer Banken befürwortet. Dazu kam ein über den Erwartungen liegender Index des US-Verbrauchervertrauens, der auf den höchsten Stand seit 17 Jahren geklettert ist. Daneben standen die Beratungen im Senat über den Entwurf der Steuerreform im Fokus. Der erneute Abschuss einer Rakete durch Nordkorea belastete das Sentiment hingegen kaum. Der Subindex der Bankenwerte im S&P-500 stieg um 3,3 Prozent, für den Finanzwerte-Subindex ging es um 2,6 Prozent nach oben. Die Aktien von JP Morgan waren mit einem Kursplus von 3,5 Prozent der größte Gewinner im Dow-Jones-Index.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,33 0,3 2,33 -11,2 30 Jahre 2,76 -0,6 2,77 -30,7

Die Notierungen am US-Anleihemarkt traten auf der Stelle. Hier belastete der starke Index des US-Verbrauchervertrauens. Daneben hatte sich der designierte US-Notenbankpräsident Jerome Powell für eine Zinserhöhung im Dezember ausgesprochen. Die Rendite zehnjähriger Papiere lag wenig verändert bei 2,33 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8.49 Uhr % YTD EUR/USD 1,1856 +0,1% 1,1848 1,1893 +12,7% EUR/JPY 132,17 +0,1% 132,07 132,33 +7,5% EUR/GBP 0,8859 -0,1% 0,8868 0,8927 +3,9% GBP/USD 1,3384 +0,2% 1,3363 1,3322 +8,5% USD/JPY 111,48 -0,0% 111,50 111,29 -4,6% USD/KRW 1078,35 -0,6% 1084,55 1083,15 -10,7% USD/CNY 6,6020 -0,1% 6,6077 6,5994 -4,9% USD/CNH 6,6043 -0,0% 6,6066 6,6013 -5,3% USD/HKD 7,8051 +0,0% 7,8032 7,8034 +0,7% AUD/USD 0,7593 -0,1% 0,7600 0,7603 +5,2% NZD/USD 0,6900 +0,0% 0,6899 0,6924 -0,7%

Der Dollar erholte sich weiter von seiner jüngsten Schwäche. Der Euro rutschte im Gegenzug im späten US-Handel bis auf 1,1841 Dollar, nachdem er im Hoch am Vortag noch 1,1960 Dollar gekostet hatte. Zur Begründung wurde auf Hoffnungen auf ein Gelingen der Steuerreform verwiesen, vereinzelt aber auch auf die Aussagen von Jerome Powell, die etwas falkenhafte Züge getragen hätten.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,72 57,99 -0,5% -0,27 +1,3% Brent/ICE 63,18 63,61 -0,7% -0,43 +7,7%

Händler sprachen von verstärkter Zurückhaltung im Vorfeld des Opec-Treffens am Donnerstag, bei dem über eine Ausweitung der bestehenden Fördermengenbegrenzung gesprochen werden soll. Der Markt geht fest von einer Ausweitung der Maßnahmen aus. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI reduzierte sich zum US-Settlement um 0,2 Prozent auf 57,99 Dollar, für Brent ging es 0,4 Prozent auf 63,61 Dollar nach unten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.295,34 1.294,07 +0,1% +1,27 +12,5% Silber (Spot) 16,89 16,87 +0,1% +0,02 +6,1% Platin (Spot) 949,45 949,00 +0,0% +0,45 +5,1% Kupfer-Future 3,08 3,07 +0,2% +0,01 +22,0%

Der "sichere Hafen" Gold war mit den guten US-Konjunkturdaten nicht gefragt. Der Preis für die Feinunze bewegte sich in einer engen Spanne um den Schlussstand des Vortages. Dieser lag zum US-Settlement bei 1.299 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

US-WIRTSCHAFTSPOLITIK

US-Präsident Donald Trump erhöht den Druck im Handel mit China und will den Import von billigem chinesischem Aluminium bekämpfen. Dazu will US-Handelsminister Wilbur Ross eine Untersuchung einleiten, ob die chinesischen Mitbewerber bestimmte Produkte illegal unter dem Selbstkostenpreis verkaufen. Es ist das erste Mal seit 25 Jahren, dass die US-Regierung einen solchen Schritt in die Wege leitet, ohne das es eine Initiative von Seiten der Wirtschaft gab.

SOFTBANK

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 29, 2017 01:31 ET (06:31 GMT)

hat den Aktionären von Uber ein Kaufangebot gemacht, das rund 32 Prozent unter der Bewertung des unprofitablen US-Taxidienstes liegt. Softbank habe am Dienstagabend 32,96 US-Dollar je Uber-Aktie offeriert, sagte eine mit der Sache vertraute Person. Bei der bislang letzten Finanzierungsrunde im Juni 2016 war der Taxidienst mit 48,77 Dollar je Anteil bewertet worden. Das Wall Street Journal hatte zuvor berichtet, Softbank wolle nach dem Datendiebstahl-Skandal bei Uber den Preis um rund 30 Prozent drücken.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/raz

(END) Dow Jones Newswires

November 29, 2017 01:31 ET (06:31 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.