Welche unterschiedlichen Schwerpunkte haben die Werke Regensburg, Penang und Kulim? Aldo Kamper: Regensburg ist unser F&E-Zentrum für Chips- und Package-Technologien sowie die Chip-Produktion für LED, IRED und Laser. Am Innovations- und Produktionsstandort Regensburg vereinen sich hohes Know-how und hohe Mitarbeiterkompetenz. Hier laufen Kleinserien, Spezialprodukte und Markteinführungen, also Produkte mit hoher Komplexität und kleinem Volumen. Ausgereifte, hochvolumige Produkte werden nach Penang, Kulim beziehungsweise Wuxi in China transferiert. Dadurch vergeht wenig Zeit zwischen Entwicklung und Volumenfertigung. Der Standort Regensburg steht für eine hohe IP-Sicherheit, die gerade in der Einführungsphase neuer Technologien wesentlich ist. Die Zusammenarbeit zwischen Prozessentwicklung und Fertigung ist eng. Synergieeffekte lassen sich nutzen aus den verschiedenen Materialien und Technologien - etwa zwischen der Epitaxie, also der Kristallzucht, und der Laser- und LED-Fertigung. Unser F&E-Zentrum für die LED-Montage Penang in Malaysia ist seit rund 40 Jahren das Herz von Osram Opto Semiconductors in Asien. Penang ist einer von zwei Standorten für das Backend - und für das General-Lighting-Segment. Die anspruchsvollen Prozessabläufe sind auf die Volumenfertigung ausgerichtet. Hierfür wurden auch die dafür relevanten, fertigungsnahen Bereiche der F&E vor Ort aufgebaut und weiter gestärkt. Im Bereich Gehäusefertigung ist Penang auf innovative Materialentwicklung sowie modernste Fertigungsverfahren ausgelegt. Mit dem Hochlaufen der LED-Chipfabrik Kulim wird sich Penang dann stärker auf die Rolle des Innovationsstandorts für Frontend-nahe Technologien sowie Backend-Technologien ausrichten - das heißt F&E, ...

