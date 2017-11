BEIJING (IT-Times) - Es ist kein Geheimnis, dass Tesla in den nächsten 3 Jahren eine Fertigungsfabrik in China bauen will. Nun hat Tesla offenbar eine neue Firma gegründet, welche die Forschung und Entwicklung in China vorantreiben soll. Über Tesla Hong Kong hat Tesla offenbar die Tesla (Beijing) New...

Den vollständigen Artikel lesen ...