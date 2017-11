Die Rekordjagd an der Wall Street dürfte dem deutschen Aktienmarkt am Mittwoch neuen Rückenwind bringen. Banken und Broker erwarten den Leitindex zum Börsenstart rund 0,4 Prozent im Plus bei 13.119 Punkten. Am Dienstag hatte das deutsche Börsenbarometer angesichts guter US-Vorgaben um 0,5 Prozent bei 13.059 Punkte geschlossen.

