Expertenmeinung

Inflationsrate in der Euro-Zone geht zurück

Nach einer kurzen Steigerung im Sommer ist die Inflation in der Euro-Zone wieder auf dem Rückzug. Im Oktober betrug sie 1,4 Prozent nach 1,5 Prozent im Vormonat. Die Kernteuerungsrate (ohne die schwankungsanfälligen Preise von Energie und unverarbeiteten Lebensmitteln) schrumpfte von 1,3 auf 1,1 Prozent. Die Europäische Zentralbank zielt mit ihrer Geldpolitik auf einen Wert von mittelfristig knapp unter zwei Prozent.



Deutlicher ging die Inflation in Deutschland zurück, wo sie im Oktober von 1,8 auf 1,6 Prozent sank. Die Kernteuerung betrug 1,2 Prozent nach 1,4 Prozent im September. Gegenläufig entwickelt sich die Inflation in Großbritannien: Die durch die Brexit-Verhandlungen ausgelöste Pfund-Schwäche hat die Inflationsrate seit Jahresbeginn von 1,8 auf zuletzt 3,0 Prozent getrieben.

