Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Beim Börsengang der Medizintechniksparte von Siemens läuft es offenbar auf Frankfurt hinaus. Der DAX-Konzern könnte am Mittwoch offiziell mitteilen, dass 15 bis 25 Prozent der Sparte namens Healthineers in Frankfurt und nicht New York platziert werden, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der Aufsichtsrat der Siemens AG werde voraussichtlich am Mittwoch darüber beraten. Ob final über den Börsengang entschieden werde, sei unklar. Dem Anschein nach tendiere das Kontrollgremium nun zu Frankfurt und nicht zu New York, wonach es zunächst ausgesehen habe. In New York sind einige große Konzerne aus der Gesundheitsbranche notiert. Zudem dürfte es dort einfacher sein, frisches Kapital einzusammeln. "Es sieht nach Frankfurt aus", sagte ein Informant. Arbeitnehmervertreter hätten Druck auf den Vorstand ausgeübt, damit man sich für die Börse in der Rhein-Main-Metropole entscheide, so eine eingeweihte Person. Analysten schätzen, dass Siemens Healthineers bis zu 40 Milliarden Euro wert ist.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:00 DE/Singulus Technologies AG, ao HV

10:15 DE/HSH Nordbank AG, Ergebnis 9 Monate

11:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale,

Ergebnis 9 Monate

Weitere Termine:

- DE/Siemens AG, Geschäftsbericht 2017

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 08:45 BIP 3Q (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,5% gg Vq 1. Veröff.: +0,5% gg Vq zuvor: +0,6% gg Vq 08:45 Privater Verbrauch Oktober PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+2,8% gg Vj -ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise November (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +1,8% gg Vj zuvor: +1,7% gg Vj -EU 11:00 Geschäftsklimaindex Eurozone November PROGNOSE: +1,50 zuvor: +1,44 11:00 Index Wirtschaftsstimmung November Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 114,5 zuvor: 114,0 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +8,7 zuvor: +7,9 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: +0,1 Vorabschätzung: +0,1 zuvor: -1,1 -DE 14:00 Verbraucherpreise November (vorläufig) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+1,5% gg Vj -US 14:30 BIP 3Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +3,3% gg Vq 1. Veröff.: +3,0% gg Vq zuvor: +3,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,2% gg Vq 1. Veröff.: +2,2% gg Vq zuvor: +1,0% gg Vq 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 SE/Auktion 3,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2022 Auktion 2,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2032 im Gesamtvolumen von 1,5 Mrd SEK 11:00 IT/Auktion 2,05-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2027 im Volumen von 1,25 bis 1,75 Mrd EUR Auktion zinsvariabler Anleihen mit Laufzeit April 2025 im Volumen von 1,25 bis 1,75 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.623,60 -0,09 Nikkei-225 22.597,20 0,49 Schanghai-Composite 3.336,56 0,09 DAX 13.059,53 0,46 DAX-Future 13.121,50 0,87 XDAX 13.124,49 0,86 MDAX 26.789,13 0,59 TecDAX 2.562,33 0,51 EuroStoxx50 3.583,49 0,55 Stoxx50 3.175,83 0,65 Dow-Jones 23.836,71 1,09 S&P-500-Index 2.627,04 0,98 Nasdaq-Comp. 6.912,36 0,49 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,02% -14

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit festeren Kursen an den Aktienmärkten rechnen Händler zur Eröffnung. "Der DAX könnte nun in den oberen Bereich der Handelsspanne zwischen gut 12.800 und gut 13.200 Punkten hineinlaufen", sagt ein Marktteilnehmer. Gestützt werde die Stimmung von den starken Vorlagen aus den USA, wo sich die Rally mit den Anzeichen für eine Einigung auf eine Steuerreform beschleunigt hat. Zwar sind die Vorlagen aus Asien nur uneinheitlich. Aber auch in Europa und am deutschen Markt hat sich die Marktbreite nun wieder verbessert, nachdem vor allem defensive Wachstumstitel wie Linde oder Beiersdorf ihre Konsolidierungen mit neuen Allzeithochs beendet haben. "Wachstum ist generell gesucht, wobei die Rotation von den Technologiewerten auf die defensiveren Titel übergreift", sagt ein weiterer Marktteilnehmer. Auch die Vorlagen für die Bankaktien sind gut, weil sich der Markt nach der Anhörung des designierten US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell weiterhin auf eine Normalisierung der US-Geldpolitik einrichtet. Von der Währungsseite kommt kein Störfeuer. Der Euro hat sich deutlich unter 1,19 Dollar eingerichtet.

Rückblick: Freundlich - Neben dem unverändert positiven Konjunkturumfeld stützte der unter die Marke von 1,19 Dollar gefallene Euro die Kurse. Kein Störfeuer kam aus den USA, wo der designierte US-Notenbankpräsident Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats Rede und Antwort stand. Powell hält eine Zinserhöhung im Dezember für wahrscheinlich. Royal Dutch Shell gewannen 3,4 Prozent. Der Ölmulti hatte nicht nur ein Aktienrückkaufprogramm von 25 Milliarden US-Dollar angekündigt, sondern wird auch seine Dividende künftig wieder nur noch in bar ausschütten. Siemens Gamesa gewannen 9,8 Prozent und Vestas 8,7 Prozent. Gute Stimmung für den Windenergiesektor kam von der Nachricht, dass Vattenfall bei Siemens Gamesa 113 Windturbinen bestellt hat. Unilever zogen um 1,7 Prozent an. Der Lebensmittelriese hatte seinen Ausblick bekräftigt. Auch andere Branchentitel wie Beiersdorf und Henkel lagen gut im Markt. "Der Konsum boomt auf globaler Ebene, und die Renditen sind zuletzt wieder gesunken", sagte ein Marktteilnehmer.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Händler betonten trotz der kleinen Zugewinne, dass die Lage angeschlagen bleibe und der DAX in seiner Handelsspanne gefangen sei. Tagesfavorit war die in den vergangenen Wochen nach wiederholten Gewinnwarnungen schwer gebeutelte Aktie von Prosiebensat.1. Sie legte um 2,0 Prozent zu. Händler sprachen von einer Erholungsbewegung, aber auch Käufen mit Blick auf die inzwischen mit 7,2 Prozent sehr attraktive Dividendenrendite. Im MDAX führten Kion die Gewinnerliste an mit einem Plus von 3,1 Prozent. Die UBS hatte die Verkaufsempfehlung zurückgezogen. Im SDAX profitierten Hamburger Hafen davon, dass das Bundesverwaltungsgericht drei Klagen gegen die Elbvertiefung abgewiesen hatte. Der Kurs legte um 2,1 Prozent zu. Bei Scout24 belastete eine Aktienplatzierung, die Aktie verlor 1,8 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Viel los war am Dienstagabend nach Aussage eines Händlers. Der Markt sei mit den positiven Vorgaben von der Wall Street nach oben gelaufen. Bei den Einzelwerten wurden Siemens 1,5 Prozent höher getaxt. Beim Börsengang der Medizintechniksparte läuft es offenbar auf Frankfurt hinaus. Der DAX-Konzern könnte am Mittwoch offiziell mitteilen, dass 15 bis 25 Prozent der Sparte in Frankfurt und nicht New York platziert werden, sagten Kreise.

USA / WALL STREET

Fester - Angetrieben von den Finanzwerten hat sich die Rekordjagd an der Wall Street fortgesetzt. Sowohl der Dow-Jones-Index, als auch S&P-500 und Nasdaq-Composite schlossen auf neuen Allzeithochs. Auslöser für die Kursgewinne der Finanzwerte war die Anhörung des designierten US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell. Er hält eine Zinserhöhung im Dezember für wahrscheinlich. Powell hat sich zudem gegen eine schärfere Regulierung von Banken ausgesprochen und eine regulatorische Entlastung kleinerer Banken befürwortet. Dazu kam ein über den Erwartungen ausgefallener Index des US-Verbrauchervertrauens, der auf den höchsten Stand seit 17 Jahren geklettert war. Daneben standen die Beratungen im Senat über den Entwurf der Steuerreform im Fokus. Der erneute Abschuss einer Rakete durch Nordkorea belastete das Sentiment hingegen kaum. Der Subindex der Bankenwerte stieg um 3,3 Prozent, für den Finanzwertesubindex ging es um 2,6 Prozent nach oben. JPM waren mit einem Kursplus von 3,5 Prozent der größte Dow-Gewinner.

Die Notierungen am US-Anleihemarkt traten dagegen auf der Stelle. Die Rendite zehnjähriger Papiere lag wenig verändert bei 2,33 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 18:15 EUR/USD 1,1859 +0,1% 1,1848 1,1877 EUR/JPY 132,17 +0,1% 132,07 132,06 EUR/CHF 1,1673 +0,2% 1,1655 1,1678 GBP/EUR 1,1283 +0,0% 1,1277 1,1142 USD/JPY 111,46 -0,0% 111,50 111,17 GBP/USD 1,3380 +0,1% 1,3363 1,3234

Der Dollar erholte sich weiter von seiner jüngsten Schwäche. Der Euro rutschte im Gegenzug im späten US-Handel bis auf 1,1841 Dollar ab, nachdem er im Hoch am Vortag noch 1,1960 Dollar gekostet hatte. Zur Begründung wurde auf Hoffnungen auf ein Gelingen der Steuerreform verwiesen, vereinzelt aber auch auf die Aussagen von Jerome Powell, die etwas falkenhafte Züge getragen hätten.

November 29, 2017 01:44 ET (06:44 GMT)

