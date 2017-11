Liebe Leser,

ProSiebenSat.1 hat die Börsen und die Analysten zuletzt überrascht. Die Aktie gewann am Dienstag erneut etwas hinzu und deutet an, dass es nun sehr schnell nach oben gehen könnte. Das Kursziel seien zunächst 28 Euro und darüber dann 30 Euro. Somit verfüge die Aktie auch kurzfristig über ein Potenzial in Höhe von 15 %. Im Einzelnen: Am Dienstag ging es um mehr als 2 % nach oben. Dies ist insofern ein wichtiges Signal, als der Wert damit auf Wochenbasis ebenfalls im Plus liegt ... (Frank Holbaum)

